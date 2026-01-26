La actriz Han So Hee habló sobre sus experiencias en una entrevista relacionada con su próxima película, 'Project Y'. Habló sobre cómo se sintió ante las críticas hace dos años y cómo se siente ahora.

Según AllKpop , a pesar de las reacciones negativas que recibió en línea, Han habló sobre el tipo de reacción que inevitablemente recibe, afirmando: "Creo que reacciones como esa son inevitables en este trabajo". Se refería a la industria del entretenimiento.

Continuó explicando cómo lidió con la opinión pública durante esa época. Al hablar sobre su mentalidad al afrontarla, Han dijo: "En aquel entonces, me esforcé mucho por aceptar las opiniones del público desde múltiples perspectivas. Diez personas no pueden pensar igual. Puede que haya cosas que pase por alto, y en lugar de descartarlo todo como críticas sin sentido, intenté ser cautelosa y considerar que algunas podrían ser comentarios útiles".

Han también reflexionó sobre la influencia de su base de fans más jóvenes, particularmente los fans adolescentes a menudo asociados con la Generación Z. Como informó MSN , compartió sus observaciones sobre su perspectiva y hábitos mediáticos.

Al hablar de esa generación, Han dijo: "Cuando veo a los jóvenes de la Generación Z, siento que ahora tienen un fuerte sentido de identidad". Añadió: "Muchos saben cómo asimilar lo correcto y filtrar lo dañino al consumir medios". Refiriéndose a su rol como figura pública, continuó: "Eso también me inspira responsabilidad".

La actriz también habló sobre cómo ha evolucionado su relación con la atención pública. Al preguntarle sobre los momentos en que el escrutinio le resultó abrumador, Han explicó que su perspectiva ha cambiado significativamente.

Reflexionando sobre su enfoque anterior, dijo: "Creo que hay una diferencia entre entonces y ahora. En aquel entonces, me escrutaba casi excesivamente. Me preguntaba constantemente por qué pensaba como pensaba y por qué recibía tanta atención, mirándome de forma tan subjetiva".

Ahora, Han dijo que intenta ver el interés público con mayor objetividad. Al describir su perspectiva actual, señaló: "En cierto modo, el interés público puede verse como algo que uno tiene la suerte de tener. La mayoría de la gente quiere esa atención, y yo ya la tengo. Ya sean críticas o juicios, lo veo como una retroalimentación que puedo escuchar de cerca".

Han enfatizó la aceptación y la autoevaluación como procesos continuos, según MSN. Al explicar cómo gestiona las críticas hoy en día, dijo: "Últimamente, intento evaluarme objetivamente. Trabajo en lo que necesito mejorar y dejo ir lo innecesario, y estoy aprendiendo a aceptar esas cosas con más facilidad. Creo que es algo que tengo que soportar naturalmente debido a la naturaleza de mi trabajo".

Para concluir, Han describió su yo actual con humildad y determinación. Reflexionando sobre sus objetivos a largo plazo, compartió: "Soy de las que creen que el aprendizaje no tiene fin. Como actriz, que es la carrera que elegí, quiero seguir haciendo este trabajo hasta que la gente diga: 'De verdad es buena en lo que hace'".