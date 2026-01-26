Pharrell Williams se enfrenta a una nueva demanda interpuesta por Chad Hugo, su viejo amigo de la infancia y socio de producción, con quien cofundó The Neptunes, considerado uno de los dúos de producción musical más importantes de todos los tiempos. Hugo ha presentado una demanda contra su exsocio por disputas relacionadas con la propiedad, la compensación económica y el control de su marca.

El dúo dominó el hip-hop, el R&B y el pop durante la década del 2000, pero a pesar de los fuertes lazos de amistad, ya no se hablan debido a una disputa legal presentada por primera vez en 2024. Hugo afirma que Williams intentó registrar marcas comerciales para el nombre The Neptunes que abarcan música, videos y presentaciones en vivo sin su conocimiento, supuestamente violando su acuerdo de asociación 50/50 de 30 años.

Las consecuencias de la asociación entre los Neptuno

Pharrell Williams y Chad Hugo fueron socios creativos durante mucho tiempo, pasando de amigos de la infancia a figuras destacadas de la industria musical tras formar The Neptunes en Virginia Beach, Virginia, en 1992. Como dúo, produjeron éxitos decisivos para grandes artistas como Jay-Z, Britney Spears , 'N SYNC y Justin Timberlake. Desde finales de los 90 hasta principios de los 2000, su sonido característico dominó la radio y ganaron varios premios Grammy como productores e intérpretes.

Sin embargo, la popularidad de The Neptunes finalmente decayó, y Williams emprendió una carrera en solitario, a la vez que se adentraba en la industria de la moda, donde asumió roles ejecutivos. Al trabajar por separado, ambos se distanciaron, y su relación se deterioró aún más cuando Hugo presentó una demanda en 2024.

Más división: ¿Por qué Hugo vuelve a demandar?

La revista Rolling Stone informó que Hugo ha emprendido una nueva acción legal contra Williams, alegando que se le deben 730.000 libras esterlinas (un millón de dólares) en relación con su álbum NERD . Según documentos judiciales presentados el viernes 23 de enero de 2026, el equipo legal de Hugo alegó que Williams negó repetidamente a su cliente las regalías y los derechos de asociación correspondientes tanto a The Neptunes como a NERD. La presentación también indicó que a Hugo se le negaron las regalías de su álbum de 2017 , No One Ever Really Dies .

Hugo alega que Williams incurrió en actos que violaron su antiguo acuerdo. Afirmó que su exsocio registró indebidamente marcas sin su consentimiento, lo que lo excluyó de futuras ganancias y le hizo perder el control de su equipo de producción discográfica.

La demanda argumentó que la marca The Neptunes fue fundada y construida por ambas partes, y por lo tanto, cualquier marca registrada, acuerdo de licencia o actividad comercial que utilice el nombre requiere la aprobación de ambas partes. La demanda alegó que las acciones de Williams constituyen un incumplimiento del deber fiduciario.

"Williams actuó en beneficio propio, ocultó información importante y desvió los ingresos adeudados al demandante", dice parte de la demanda redactada por el abogado de Hugo, Brent J. Lehman. "Esta conducta deliberada, fraudulenta y maliciosa justifica la imposición de daños punitivos".

A pesar de que Hugo presentó una demanda contra Williams hace dos años, este sigue negándose a proporcionar a su exsocio la contabilidad completa y las regalías relacionadas con su grupo y el álbum NERD . Lehman declaró: "Tras años de ofuscación por parte de Pharrell y su equipo, el Sr. Hugo no tuvo más remedio que exigir una compensación sustancial y la rendición de cuentas ante los tribunales. Esperamos presentar las pruebas y obtener la reparación integral que la ley nos otorga".