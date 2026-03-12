El patrimonio neto de Taylor Swift ha ascendido a 2 mil millones de dólares, según la actualización de multimillonarios famosos de Forbes de marzo de 2026, lo que la convierte en la música femenina más rica y la coloca por delante de Kim Kardashian y Rihanna.

Forbes sitúa a la cantautora de 36 años en el puesto número 7 de su lista de multimillonarios famosos, superando las estimaciones anteriores. Alcanzó la categoría de multimillonaria en octubre de 2023, convirtiéndose en la primera artista en lograrlo principalmente a través de sus ingresos musicales, giras y regalías, en lugar de marcas diversificadas.

La mayor parte de su fortuna, casi mil millones de dólares, proviene de regalías, streaming, giras e ingresos por actuaciones. Su catálogo musical está valorado en aproximadamente 900 millones de dólares, impulsado por la recompra en 2025 de los masters de sus primeros seis álbumes por unos 360 millones de dólares. Sus propiedades inmobiliarias suman otros 100 millones de dólares, incluyendo propiedades en Nashville, Los Ángeles, Nueva York y Rhode Island.

La gira Eras, que concluyó en 2024 como la gira de conciertos más taquillera de la historia, generó ganancias masivas. El impulso posterior a la gira continuó con un fuerte streaming, ventas de merchandising y el lanzamiento en octubre de 2025 de "The Life of a Showgirl", que vendió más de cuatro millones de copias en su primera semana.

Swift destaca entre las celebridades multimillonarias por haber amasado su fortuna casi exclusivamente a través de la música. En contraste, los 1.900 millones de dólares que Forbes estima que Kim Kardashian proviene principalmente de Skims y SKKN by Kim, mientras que los 1.400 millones de dólares de Rihanna se vinculan con Fenty Beauty y Savage X Fenty. Beyoncé se suma a la lista con 1.000 millones de dólares provenientes de la música y negocios.

Su éxito pone de relieve el poder de poseer masters, la interacción directa con los fans y las giras de gran éxito. Tan solo el Eras Tour generó miles de millones en ingresos, con un impacto económico en cadena conocido como "Swiftonomics" en las ciudades anfitrionas.

Forbes calcula el patrimonio neto de forma conservadora, considerando impuestos, deudas y las condiciones del mercado. Algunos medios estiman cifras ligeramente superiores, pero 2 mil millones de dólares coinciden con la actualización de marzo.

A medida que Swift continúa lanzando música y explorando nuevos proyectos, su trayectoria no muestra signos de desaceleración. Su ascenso subraya un cambio hacia el empoderamiento de los artistas en la industria musical, donde mantener el control creativo y maximizar los ingresos por transmisiones en vivo y streaming puede generar una riqueza extraordinaria.