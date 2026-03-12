Vive Latino 2026 se perfila como una de las ediciones más ambiciosas en la historia del festival, combinando íconos del rock anglosajón con algunos de los artistas y grupos de la música latina e internacional, para una celebración de dos días en la Ciudad de México.

Programada para el 14 y 15 de marzo en el Estadio GNP Seguros, la edición 26 del festival cuenta con un cartel liderado por Lenny Kravitz, The Smashing Pumpkins, Juanes y Los Fabulosos Cadillacs, junto a artistas como John Fogerty, Cypress Hill, Cuco, White Lies, El Gran Combo de Puerto Rico, Enjambre y Trueno.

Para un festival que forjó su reputación en el rock en español, el cartel de 2026 es un claro mensaje sobre la posición actual del Vive Latino. Mantiene sus raíces en la tradición latina alternativa que lo convirtió en una institución cultural, pero también apuesta por una programación intergeneracional y transfronteriza.

Eso significa que un fanático puede disfrutar del estilo arrogante de Kravitz, el legado de rock alternativo de The Smashing Pumpkins, el pulido pop-rock colombiano de Juanes, el rock tropical de la banda venezolana Los Amigos Invisibles y la potencia del ska-rock argentino de Los Fabulosos Cadillacs, todo en el mismo fin de semana.

Kevis & Maykyy son los artistas de Amazon Music ROMPE del festival de este año.

El lema de la edición 2026, "VL26: La Celebración", es un nombre adecuado para un evento que se ha convertido en mucho más que un festival de rock. Con los años, Vive Latino se ha convertido en una visión más amplia de la cultura musical iberoamericana, y la selección de este año refleja esa transformación.

Los organizadores han destacado la creciente diversidad musical del evento, en la que el rock comparte espacio con el rap, la música tropical, la banda y otros géneros que reflejan mejor cómo escucha realmente el público en México hoy en día.

Una de las señales más visibles de esta evolución es el regreso de Amazon como patrocinador oficial. Amazon Music regresa por tercer año consecutivo como patrocinador oficial del Vive Latino, ampliando su presencia antes, durante y después del festival.

La empresa está vinculando la asociación con Amazon Prime, Prime Video, Twitch y Amazon Music, ofreciendo beneficios que incluyen áreas exclusivas en el lugar, estaciones de hidratación, acceso al salón del festival para miembros Prime en espacios seleccionados y una transmisión en vivo completa a través de Prime Video, la aplicación Amazon Music y el canal Twitch de Amazon Music.

Amazon Music también está promocionando la lista de reproducción oficial del festival y contenido exclusivo detrás de escena, y hay dos escenarios de Amazon.

Los festivales son un pilar fundamental de nuestra estrategia global de transmisión en vivo. Vive Latino es uno de los momentos culturales más importantes de Latinoamérica y una profunda expresión de la identidad mexicana. En Amazon Music, creemos que la música debe llegar a todas partes. Por eso, queremos que los fans puedan ver festivales y conciertos de sus artistas favoritos sin importar dónde se encuentren —dijo Paul Forat, Director de Industria Musical para Latinoamérica Hispana de Amazon Music—. Este año, lo transmitiremos a través de tres canales simultáneos y llegaremos a audiencias en más de 240 países y territorios, ampliando el escenario para los artistas mexicanos y permitiendo que millones de fans lo experimenten en tiempo real. Cada vez más artistas y festivales eligen Amazon Music para sus momentos más importantes gracias a esa conexión global. Este tercer año consecutivo demuestra que nuestro compromiso con México es firme y estratégico.

Aun así, la esencia de la historia es la música. Hay algo casi poético en ver nombres como Lenny Kravitz y The Smashing Pumpkins en el mismo cartel que Juanes y Los Fabulosos Cadillacs. Captura en qué se ha convertido Vive Latino en 2026: no un acto nostálgico, sino una plataforma viva y en expansión donde el pasado, el presente y el futuro del rock latino pueden compartir escenario con leyendas globales. En una era en la que los festivales suelen seguir algoritmos, Vive Latino sigue apostando por la identidad, la memoria y la emoción de un cartel que realmente parece seleccionado por amantes de la música. Este año, esa apuesta parece ganadora.