Jennifer Aniston rara vez comenta sobre política, pero aprovechó su plataforma "Sunday" para hablar sobre el tiroteo fatal de la enfermera de cuidados intensivos Alex Pretti en Minneapolis por parte de un oficial de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

Aniston, de 56 años, publicó una serie de historias en las que compartió una declaración de los padres de Pretti que fue compartida por primera vez por el senador Bernie Sanders.

Según el Daily Mail, en el comunicado, los padres de Pretti describieron el dolor y la frustración por la muerte de su hijo. "Estamos desconsolados, pero también muy enojados", dijeron. "Alex era una persona bondadosa que se preocupaba profundamente por su familia y amigos, así como por los veteranos estadounidenses a quienes atendía como enfermero de la UCI del hospital de veteranos de Minneapolis. Alex quería marcar la diferencia en este mundo. Lamentablemente, no estará con nosotros para ver su impacto. No uso el término "héroe" a la ligera. Sin embargo, su último pensamiento y acto fue proteger a una mujer".

Los padres rechazaron las afirmaciones de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de que su hijo tenía un arma en el momento del tiroteo. "Las repugnantes mentiras que la administración ha dicho sobre nuestro hijo son reprensibles y repugnantes", declararon.

Alex claramente no portaba un arma cuando fue atacado por los matones asesinos y cobardes de ICE de Trump. Tenía el teléfono en la mano derecha y la izquierda, vacía, levantada por encima de la cabeza mientras intentaba proteger a la mujer que ICE acababa de empujar al suelo mientras le rociaban con gas pimienta.

Aniston también destacó un mensaje que fomenta la participación ciudadana. "Para quienes piensen que llamar a sus representantes no funciona... el número al que deben llamar es 202-224-3121. Llamen a sus dos senadores y a su representante", compartió.

Una sola llamada podría no cambiar nada, pero muchas sí podrían. Es como un tira y afloja: una sola persona tirando puede no ganar, pero hay muchas más posibilidades si miles tiran a la vez, aunque sea un poco.

Otras figuras públicas, como Olivia Rodrigo, Stephen King y Kathy Griffin, también expresaron su preocupación por el tiroteo de Minneapolis. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, declaró en una conferencia de prensa: "¿De qué lado quieren estar? ¿Del lado de un gobierno federal todopoderoso capaz de matar, herir, amenazar y secuestrar a sus ciudadanos en las calles, o del lado de una enfermera del hospital de veteranos que murió dando testimonio de dicho gobierno?".

El comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, defendió las acciones de los oficiales, afirmando: "Cuando alguien toma la decisión de entrar en una escena de aplicación activa de la ley, interferir, obstruir, retrasar o agredir a un agente de la ley y – y trae un arma para hacer eso – esa es una elección que ese individuo tomó", según AP .

La muerte de Pretti continúa atrayendo la atención nacional, y la inusual declaración política de Aniston puso el tiroteo de Minneapolis en el centro de atención para sus 44,7 millones de seguidores.