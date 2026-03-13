La situación de Jessica Simpson se va aclarando. Reportes indican que la artista está aun viviendo en su mansión de 17 millones de dólares en el área de Los Ángeles luego de que su exmarido, Eric Johnson, se mudara tras su separación.

Fuentes familiarizadas con la situación dijeron a TMZ que Johnson encontró recientemente un hogar no muy lejos de la gran propiedad que la pareja alguna vez compartió.

La finca es una residencia extensa con varios dormitorios y baños y ha sido la residencia principal de Simpson durante años.

La cantante y empresaria había intentado previamente vender la propiedad, pero el anuncio ahora ha sido retirado del mercado.

Simpson puso la casa a la venta por primera vez en 2023 con un precio de venta de 22 millones de dólares. Tras no venderse, retiró la propiedad brevemente antes de volver a ponerla a la venta por unos 17,9 millones de dólares a principios de este año.

Según los informes, la casa ha sido retirada del mercado una vez más porque Simpson ha decidido conservarla.

Jessica Simpson Scores Big With $17 Million Mansion Amid Eric Johnson Splithttps://t.co/A7eERb0a2U — Reality Tea (@RealityTea) March 5, 2026

Jessica Simpson se aloja en la antigua mansión de Osbourne

Simpson compró originalmente la propiedad en 2013 por 11,5 millones de dólares, informó Daily Mail .

La casa perteneció anteriormente a la leyenda del rock Ozzy Osbourne y su esposa Sharon Osbourne. La compra se produjo aproximadamente un año antes de que Simpson se casara con Johnson.

La espaciosa casa sigue siendo un lugar importante para Simpson y su familia. Según fuentes, no vive sola allí. Los tres hijos de la pareja pasan tiempo allí cuando no están con su padre.

Simpson y Johnson tienen tres hijos: Maxwell, de 13 años, Ace, de 12, y Birdie, de 9. Incluso después de su separación, la ex pareja continúa centrándose en la crianza conjunta de sus hijos.

Mientras Simpson permanece en la mansión, la mudanza de Johnson a una propiedad cercana permite a ambos padres permanecer cerca de sus hijos.

El acuerdo también parece dar a la familia cierta estabilidad durante una transición difícil.

Simpson confirmó públicamente el año pasado que ella y Johnson enfrentaban problemas matrimoniales. En una declaración entonces, explicó que estaban "atravesando una situación difícil" mientras se centraban en el bienestar de sus hijos.

Por ahora, según fuentes, Simpson se concentra en su familia y su trabajo. Se dice que está soltera y no sale con nadie actualmente.