La estrella del pop Dua Lipa fue vista recientemente visitando una boutique de Chanel en París con su prometido Callum Turner, lo que desató especulaciones sobre la posibilidad de que la pareja se esté preparando para su boda. La cantante de "Levitating", quien recientemente concluyó su gira mundial, fue vista saliendo de la tienda en medio de una oleada de atención de los fans y los medios.

Aunque algunos han sugerido que podría haber estado probándose un vestido de novia, los expertos en moda advierten que las visitas a boutiques de lujo a menudo tienen fines profesionales o de estilo.

Los avistamientos ocurren mientras Lipa disfruta de su tiempo en la capital francesa con Turner, tras la conclusión de su gira Radical Optimism Tour en la Ciudad de México el pasado diciembre. Sus fans rápidamente compartieron fotos y videos en línea, alimentando los rumores de preparativos para la boda .

La visita de Dua Lipa a Chanel desata rumores sobre su vestido de novia

El 25 de enero, Lipa fue fotografiada entrando y saliendo de la tienda Chanel, lo que desató especulaciones en redes sociales sobre su posible asistencia a pruebas de novias. Videos compartidos en línea muestran a la cantante y a Turner llegando juntos, y sus fans destacaron su aparente interés en las ofertas de lujo de la boutique.

Sin embargo, los expertos de la industria señalan que las visitas de celebridades a casas de moda de alta gama como Chanel suelen coincidir con sesiones de fotos editoriales, sesiones de estilismo o próximos eventos de alfombra roja, especialmente en París, el centro mundial de la alta costura. Si bien los fans suelen asumir que Lipa tiene intenciones de casarse, no hay evidencia concreta de que se probara un vestido de novia ni decidiera un look nupcial.

Del romance a los anillos: cómo se comprometieron Lipa y Turner

Los rumores de una posible boda han circulado desde 2024, cuando Lipa fue vista por primera vez luciendo un brillante anillo de diamantes. La pareja confirmó públicamente su compromiso en junio de 2025 durante una entrevista con la revista Vogue británica . Lipa describió el anillo hecho a medida por Turner como "perfecto" y expresó su entusiasmo.

La pareja comenzó a salir a principios de 2024 y debutó en la alfombra roja de la Gala del Met de 2025, atrayendo la atención del público por su química. Desde entonces, han sido fotografiados juntos con frecuencia, lo que consolida su estatus como una de las parejas más vistas de la cultura pop.

Moda y amor en París: los fans observan cada movimiento

La presencia de la pareja en París no ha hecho más que aumentar la fascinación del público. Además de la visita a Chanel, Lipa y Turner han sido vistos en cafés y lugares pintorescos de la ciudad, y sus fans han compartido imágenes y vídeos en línea. Algunos observadores los han comparado con escenas románticas clásicas del cine, sobre todo bajo lugares emblemáticos como la Torre Eiffel.

París, que coincide con eventos como la Semana de la Alta Costura, es un lugar privilegiado para que las celebridades combinen romance, estilo y publicidad. La visita de Lipa a Chanel se inscribe en este contexto más amplio, donde la moda, la fotografía y los hitos personales se entrecruzan con frecuencia.

Aunque los detalles de la boda permanecen en secreto, Dua Lipa se robó la atención en la Semana de la Alta Costura, llamando la atención con un impresionante vestido de Schiaparelli.

El vestido Schiaparelli de Dua Lipa

El look de Lipa en el desfile de Alta Costura Otoño 2025 de Schiaparelli fue una visión de elegancia moderna. El vestido, de la colección de Alta Costura Primavera 2024 de la casa de lujo italiana, presentaba mangas largas y escote redondeado, con una silueta ajustada y larga hasta el suelo que realzaba su figura. Una abertura frontal hasta el muslo aportaba fluidez y un toque de atrevimiento, mientras que el escote en forma de cerradura en el centro del corpiño —un motivo característico de Schiaparelli que se remonta a la década de 1930— dejaba entrever sutilmente la piel.

Las capas de tela que imitaban plumas añadían textura y una gracia etérea, mientras que los hombros estructurados y arquitectónicos aportaban un toque dramático. La combinación de delicados detalles de plumas, hombros esculturales y la atrevida abertura creaban un look romántico, futurista e inconfundiblemente moderno, que capturaba a la perfección el estilo seguro y vanguardista de Dua Lipa.

Los planes de boda siguen siendo un misterio mientras las estrellas guardan silencio

A pesar de la especulación generalizada, ni Dua Lipa ni Callum Turner han confirmado públicamente sus planes de boda. Los representantes de la cantante no han comentado sobre la naturaleza de su visita a Chanel, dejando que los fans y los medios de comunicación interpreten la salida por sí mismos.

Los expertos enfatizan que las visitas a boutiques de lujo no necesariamente indican preparativos nupciales, ya que las celebridades participan rutinariamente en pruebas de vestuario y sesiones de estilismo para sesiones de fotos, apariciones en la alfombra roja y campañas promocionales. La falta de confirmación oficial subraya la privacidad de la vida personal de la pareja.

Un momento en el centro de atención

El continuo revuelo en torno a Lipa y Turner refleja tanto la fascinación del público por los romances entre famosos como el papel de la moda en la percepción del público. Mientras los fans especulan con entusiasmo sobre los preparativos de la boda, los expertos de la industria advierten que no hay que sacar conclusiones precipitadas de una sola visita a una boutique.

Ya sea que la prueba de Chanel marque el inicio de los planes de boda o sea simplemente un compromiso de moda, ilustra cómo convergen los mundos de las celebridades, el estilo y las redes sociales en ciudades de alto perfil como París. Por ahora, la pareja sigue disfrutando de momentos privados bajo la mirada del público, dejando a los fans expectantes ante cada movimiento.