Ellen DeGeneres está impugnando una demanda relacionada con un accidente automovilístico ocurrido en 2023, insistiendo en que nunca recibió la notificación legal correspondiente. La expresentadora de televisión diurna de 68 años enfrenta acusaciones de negligencia tras, supuestamente, saltarse una señal de alto en el condado de Santa Bárbara, causando daños personales y materiales.

Los documentos judiciales compartidos por la revista Globe muestran que los abogados de DeGeneres refutan la afirmación de la demandante de que se hicieron tres intentos para notificarla, argumentando que los documentos fueron entregados a un guardia de seguridad de su empresa de gestión comercial en lugar de a la propia DeGeneres.

Su equipo dice que no era razonable esperar que ella estuviera en la oficina en los días específicos citados.

Te puede interesar: Parejas de famosos que tienen años junto a pesar de la gran diferencia de edad entre ellos

Disputar la notificación de documentos: ¿es posible?

El equipo legal de DeGeneres sostiene que los intentos de entrega deben ser desestimados por inválidos.

Los documentos judiciales, con fecha del 21 de enero de 2026, indican que, según informes, los documentos fueron entregados a un guardia de seguridad de NKSFB, LLC, su firma de administración de empresas. Los abogados argumentan que la oficina no era la vivienda, el domicilio habitual ni el lugar habitual de trabajo de DeGeneres, lo que convierte el servicio en inapropiado según los estándares legales.

Harley J. Neuman, miembro de la junta directiva del Fondo de Vida Silvestre Ellen DeGeneres, explicó que no hubo interacción directa con el notificador ni acuse de recibo. Afirmó que, según su conocimiento, no se envió ninguna copia de la citación ni de la demanda a la oficina. Esto respalda la postura del equipo legal de que los intentos de notificación presentaron fallas técnicas.

En términos legales, la notificación judicial es la forma en que se notifica oficialmente al demandado la interposición de una demanda en su contra. Para que el tribunal tenga jurisdicción, el demandado debe ser notificado debidamente, generalmente en persona en su domicilio, lugar de trabajo habitual o a través de los canales legales aceptados.

Si el tribunal determina que la notificación fue incorrecta o inválida, el demandante podría tener que notificar los documentos nuevamente de acuerdo con los procedimientos legales correspondientes.

Residencia de Ellen DeGeneres en el Reino Unido

Parte de la defensa de DeGeneres se basa en su residencia actual en el Reino Unido con su esposa Portia de Rossi. Sus abogados argumentan que, dado que reside en el extranjero, era poco realista esperar que estuviera en la oficina de Santa Bárbara los dos días aleatorios de enero en que se intentó realizar el servicio.

Este detalle refuerza la afirmación de que no se siguió el protocolo legal adecuado para notificar a un acusado radicado en Estados Unidos que reside en el extranjero.

Los expertos legales señalan que la correcta notificación de documentos es fundamental en los casos civiles. De lo contrario, se pueden retrasar los procedimientos o resultar en la desestimación de las demandas hasta que se notifique debidamente al demandado. En este caso, la defensa alega que la supuesta notificación no cumple con estos estándares.

Detalles del accidente automovilístico

La denuncia de la demandante indica que el incidente ocurrió el 16 de octubre de 2023 en el condado de Santa Bárbara, California, en una intersección marcada por señales de alto en todas direcciones. Según documentos judiciales, la mujer afirma que se detuvo en su señal de alto y revisó el tráfico antes de entrar en el cruce, pero el vehículo de DeGeneres presuntamente ignoró la señal de alto y chocó contra su vehículo.

La conductora que presentó la demanda afirma que sufrió "múltiples lesiones y daños personales graves" como resultado de la colisión, incluidos gastos médicos, pérdida de salario, angustia emocional y una calidad de vida reducida.

La denuncia describe la conducta de DeGeneres como "por debajo del estándar de cuidado de una persona razonable", lo que significa que el demandante cree que DeGeneres no ejerció la precaución adecuada mientras conducía.

Se ha programado una fecha de audiencia judicial para el 30 de abril de 2026, y la demanda busca daños compensatorios no especificados por las lesiones y pérdidas que, según la mujer, resultaron del accidente.

DeGeneres no ha hecho comentarios públicos sobre la demanda. Sin embargo, los documentos presentados por su equipo legal sugieren que, en esta etapa, se centran en errores de procedimiento en lugar de impugnar el incidente en sí.