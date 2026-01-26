Mientras la nieve fresca caía sobre Minneapolis, los padres de Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años, hacían lo que ninguna familia espera: planear un funeral y pedir respuestas. Su hijo, un entusiasta ciclista de montaña, un ávido amante de la naturaleza y un alma bondadosa, fue abatido a tiros por agentes federales de inmigración en la ciudad, y quienes lo amaban dicen que ya no saben qué ni a quién creer.

A pocas horas del tiroteo, ya se estaban dando a conocer públicamente versiones contradictorias. Las autoridades federales insistieron en que los agentes dispararon en defensa propia; los líderes locales rechazaron rotundamente esa versión. Atrapados en el medio se encuentran la familia de un ciudadano estadounidense y la enfermera de un veterano, que exigen, según sus propias palabras, la "verdad" sobre lo que le sucedió a su hijo.

El asesinato de una enfermera en Minneapolis desata un enfrentamiento por acusaciones de "disparos defensivos"

Oficiales federales de inmigración dispararon y mataron a Pretti en el sur de Minneapolis, en un incidente que rápidamente se convirtió en un punto de conflicto político y legal. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, declaró que los agentes dispararon "tiros defensivos" después de que Pretti "reaccionara violentamente", mientras que Stephen Miller, asesor clave del presidente Donald Trump , llegó incluso a describirlo como un "terrorista doméstico".

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, calificó ese relato de "absurdo" y "mentiras", acusando a las autoridades federales de intentar manipular el incidente a su manera antes de que se complete una investigación independiente. El senador republicano Bill Cassidy, rompiendo con la postura del gobierno, pidió "una investigación conjunta federal y estatal completa" tras describir los sucesos como "increíblemente perturbadores".

La retórica se intensificó aún más cuando el presidente Donald Trump acusó al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y al gobernador Walz de incitar a una "insurrección" al criticar las operaciones federales de inmigración en la ciudad. Para muchos residentes, este lenguaje solo ha profundizado la sensación de que Minneapolis está siendo tratada como un campo de batalla político en lugar de una comunidad en crisis.

En medio del ruido, los padres de Pretti han intentado aferrarse al hijo que conocieron. Lo describen como un alma bondadosa que trabajaba como enfermero de cuidados intensivos en el hospital de Asuntos de Veteranos de Minneapolis, se preocupaba profundamente por sus pacientes y no tenía antecedentes significativos con las fuerzas del orden, salvo unas cuantas multas de tráfico.

Le encantaban los largos paseos en bicicleta de montaña y las aventuras con Joule, su perro leopardo de Catahoula, quien falleció hace aproximadamente un año. Según Associated Press, su madre, Susan, dijo que estaba devastado por la derogación de las regulaciones ambientales por parte de la administración Trump. "Odiaba que la gente estuviera destrozando la tierra", declaró a AP. "Era un amante de la naturaleza. Llevaba a su perro a todas partes. Amaba este país, pero odiaba lo que la gente le estaba haciendo".

La muerte de una enfermera en Minneapolis se produce tras semanas de redadas de ICE y disturbios.

El asesinato de Pretti no fue un hecho aislado. Se produjo tras semanas de tensión por las actividades de los agentes de inmigración y control fronterizo desplegados en Minneapolis y la vecina ciudad de St. Paul.

A principios de diciembre, Trump declaró que los inmigrantes somalíes en Estados Unidos deberían "regresar a sus lugares de origen". Poco después, se lanzó un operativo de control migratorio en la zona de las Ciudades Gemelas, hogar de una de las comunidades somalíes más grandes de Estados Unidos. Para el 19 de diciembre, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) habían realizado casi 700 arrestos, según CBS News.

El 7 de enero, Renee Good, de 37 años, fue asesinada a tiros por un agente de inmigración estadounidense, también en Minneapolis. Funcionarios federales afirmaron que había intentado atropellar a agentes con su coche en un "ataque terrorista doméstico". El alcalde Frey calificó las acciones del agente de "imprudentes" y exigió que los agentes de inmigración abandonaran la ciudad. Días después, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se comprometió a enviar cientos de agentes federales más a Minneapolis.

A medida que las protestas aumentaban —se cree que Pretti se unió a las manifestaciones tras la muerte de Good—, el enfrentamiento se intensificó. El 15 de enero, en un intento por sofocar los disturbios, Trump amenazó con invocar la Ley de Insurrección, poco utilizada. Tres días después, un funcionario del Departamento de Defensa de EE. UU. declaró a CBS News que 1500 soldados estaban en espera de despliegue.

El 17 de enero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que estaba investigando al gobernador Walz y al alcalde Frey, acusándolos de obstruir al ICE. Frey calificó esto como "un claro intento de intimidarme por defender a Minneapolis".

Ayer, se produjo el tiroteo de Alex Pretti, y con él, esos relatos sorprendentemente distintos de lo ocurrido en sus últimos momentos. Para una ciudad ya en vilo, la muerte de una enfermera de Minneapolis que atendía a veteranos y amaba la vida al aire libre se ha convertido en un símbolo contundente de lo que muchos consideran una peligrosa escalada en el uso de la fuerza federal en las calles de Estados Unidos.

Sus padres dicen que no les interesan las ambiciones políticas, solo la claridad. Mientras lloran a un hijo que, en sus palabras, "amaba a este país", se preguntan cómo murió a manos de sus agentes y si alguien en el poder está dispuesto a afrontar la respuesta.