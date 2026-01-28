La estrella de Hollywood Natalie Wood, famosa por sus papeles en West Side Story y Rebelde sin causa, sigue atrayendo la atención del público muchas décadas después de su misteriosa muerte.

Wood, nacida como Natalie Zacharenko el 20 de julio de 1938, comenzó a actuar a los cuatro años y tuvo una transición muy exitosa de estrella infantil a actriz principal. Su vida personal, incluyendo sus matrimonios con los actores Richard Gregson y Robert Wagner, había sido muy publicitada.

El 28 de noviembre de 1981, Wood desapareció durante un viaje nocturno en yate a la Isla Catalina a bordo del yate Splendour de Wagner, de 17 metros de eslora, donde también se encontraban Wagner y el actor Christopher Walken. Varias horas después de su desaparición, las autoridades encontraron su cuerpo en el agua y fue declarada muerta el 29 de noviembre. El incidente se considera un ahogamiento accidental.

Una fuente que describió los sucesos de esa noche explicó que, según se informa, Wood regresó a su camarote alrededor de las 22:45, mientras que Wagner y Walken permanecieron en cubierta. Posteriormente, el bote desapareció y su cuerpo fue encontrado flotando en el agua.

La investigación se reabrió en 2011 en medio de interrogantes persistentes. Los testigos informaron haber escuchado discusiones y gritos de auxilio, pero no se llamó a emergencias de inmediato. Según MSN, entre los nuevos hallazgos se incluyen hematomas en las muñecas, rodillas y tobillos de Wood, probablemente antes de que entrara al agua.

Todas las fuentes familiarizadas con el caso describieron así los hallazgos de la autopsia: "La encontraron vestida con un camisón de franela, calcetines de rombos y una chaqueta roja de plumas, con un contenido de alcohol en sangre de 0,14% y rastros de medicamentos para el dolor y el mareo".

El capitán Dennis Davern, quien estaba a bordo del yate, admitió haber engañado a los investigadores sobre los detalles de la noche. "Sí, diría que sí. Sí", respondió a las autoridades cuando se le preguntó si sospechaba de Wagner.

Los expertos y los familiares siguen divididos sobre las circunstancias exactas. La hermana de Wood lleva mucho tiempo insistiendo en que Natalie jamás se habría aventurado sola en un bote, alegando su miedo al agua y su incapacidad para nadar.

A pesar de décadas de escrutinio, la causa de la muerte sigue figurando oficialmente como "indeterminada", lo que deja preguntas sin respuesta sobre si un crimen contribuyó a la tragedia.

El misterio persistente que rodea la muerte de Wood continúa inspirando fascinación pública e investigación en curso, lo que refleja tanto su legado duradero en Hollywood como la naturaleza no resuelta de los eventos de esa fatídica noche.

En otras noticias, Natalie Wood fue presuntamente agredida sexualmente por el actor Kirk Douglas en 1955, según afirma su hermana Lana Wood en su nuevo libro "Little Sister", según NBC News. Lana escribe que Natalie regresó de una reunión con Douglas "horrible", "muy despeinada y muy disgustada", y que su madre había organizado el encuentro creyendo que podría impulsar su carrera.

Años después, Natalie se confesó con Lana: "Y, eh... me hizo daño, Lana", y le hizo prometer que no revelaría el incidente antes de morir. Había mantenido la agresión en secreto hasta la edad adulta, y Lana ya lo había insinuado durante un podcast de 2018, arrojando nueva luz sobre las dificultades que Wood enfrentó como joven actriz.