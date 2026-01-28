La rapera Nicki Minaj no solo abrazó públicamente al presidente Donald Trump el miércoles durante un evento del Tesoro de Estados Unidos en Washington, D. C., lo que atrajo rápidamente la atención de círculos políticos y culturales. También lo tomó de la mano y lo elogió, desafiando a las críticas.

Minaj participó en una cumbre donde destacó el próximo lanzamiento de cuentas de inversión para niños, conocidas como "Cuentas Trump", una iniciativa piloto vinculada al Departamento del Tesoro. Bajo el programa, el gobierno federal depositaría $1,000 en una cuenta de inversión por cada niño elegible nacido entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028, según funcionarios involucrados en la implementación.

Durante sus comentarios, Minaj expresó su firme apoyo a Trump, describiéndose como su más fiel seguidora. "Probablemente soy la fan número uno del presidente, y eso no va a cambiar", dijo. "El odio o lo que la gente dice no me afecta en absoluto. De hecho, me motiva a apoyarlo más".

También calificó las críticas a Trump como ataques injustos. "No vamos a permitir que se salgan con la suya intimidándolo y, ya saben, con las campañas de desprestigio. No va a funcionar", dijo Minaj, añadiendo que el presidente "tiene mucha fuerza detrás" y que "Dios lo protege".

Esta aparición marcó un cambio notable con respecto a la postura pública anterior de Minaj. Durante el ciclo electoral de 2020, la artista ganadora del Grammy dijo que "no iba a sumarse a la tendencia de Trump", comentarios que la posicionaron como una escéptica del presidente en ese momento. Su participación en el evento del Tesoro subrayó cómo ha evolucionado su postura política desde entonces.

Minaj también anunció planes para apoyar financieramente la iniciativa de las Cuentas Trump. Dijo que tiene la intención de contribuir entre $150,000 y $300,000 para ayudar a financiar el programa, una medida que aliados de la administración han destacado como un ejemplo de la participación del sector privado y de celebridades en esta política.

Los comentarios de la rapera circularon de inmediato en redes sociales, provocando fuertes reacciones tanto de sus partidarios como de sus críticos. Si bien sus defensores la elogiaron por hablar con franqueza sobre sus ideas políticas, otros criticaron su alineamiento con la administración, sobre todo considerando los debates nacionales en curso sobre la aplicación de la ley migratoria y las prioridades políticas federales.

"Nicki Minaj solía hablar de la lucha que supuso crecer en un hogar de inmigrantes y de cómo se ponía de pie y soportaba las palizas de su padre adicto para que su madre no tuviera que soportarlas. Ahora apoya al hombre que ordena el abuso de millones de niños inmigrantes",dijo un usuario .

"Nicki Minaj, no debería importarte lo que digan de Trump, deberías buscar información. A este presidente no le importa ayudar a ciertas personas y se nota. Simplemente hazme saber que tú tampoco tienes corazón", añadió otro.

"Sea cual sea el motivo, debemos darnos cuenta de que ella siempre ha sido así. Era republicana mucho antes de Trump y no creo que cambie de opinión durante mucho tiempo hasta que el gobierno termine con ella. Esta es la verdadera Nicki Minaj", publicó otro usuario en X.

Ni la Casa Blanca ni los funcionarios del Tesoro hicieron más comentarios sobre las declaraciones de Minaj más allá de reiterar los objetivos del programa de cuentas de Trump.