No todas las amistades son para toda la vida. Nicola Peltz aparentemente lo ha reconocido públicamente tras borrar todas sus fotografías con su examiga famosa, Selena Gomez. La esposa de Brooklyn Beckham no se detuvo ahí; también compartió una publicación críptica que aludía al final de su amistad.

La actriz de "Transformers: La Era de la Extinción" ha generado intensas especulaciones sobre el estado de su círculo íntimo tras una serie de depuraciones digitales y publicaciones mordaces en redes sociales. Esta decisión desató especulaciones sobre qué puso fin a su amistad con Gomez.

Amistades y fechas de caducidad

Nicola Peltz-Beckham compartió recientemente en su historia de Instagram un mensaje que muchos expertos en la industria consideran una última palabra sobre su actividad reciente en redes sociales. La publicación incluía una cita que decía: "Algunas amistades tienen fecha de caducidad", lo que inmediatamente desató teorías sobre su relación actual con Selena Gomez.

Esta actualización críptica se produjo tras una limpieza exhaustiva de su Instagram, donde, según se informa, borró numerosas fotografías de la estrella de Only Murders in the Building. La eliminación de estos recuerdos marca un marcado contraste con las frecuentes muestras públicas de afecto que compartieron a lo largo de 2023 y 2024.

Fuentes internas sugieren que el momento de la publicación no es casual, pues apareció poco después de que los fans notaran la falta de interacción entre ambos. Si bien Peltz no ha nombrado a nadie en específico, la sensación de "fecha de caducidad" coincide con la repentina ausencia de Gomez de su vida digital.

'Somos un trío'

La amistad entre Selena Gomez y Nicola Peltz se hizo pública en 2023. En un momento dado, la cantante de "Love You Like a Love Song" se refirió en broma, junto con el esposo de Peltz, Brooklyn Beckham, como una "triple". El trío se fue de vacaciones juntos. Gomez y Peltz incluso tenían tatuajes iguales.

En una entrevista de 2023, Peltz relató cómo se conocieron ella y Gomez. También habló de su estrecha relación, incluso refiriéndose a la fundadora de Rare Beauty como su "hermana del alma". "La conocí de pasada hace unos años, y luego fuimos todas a un evento en septiembre, la Gala de la Academia", compartió. "Simplemente conectamos y lo pasamos de maravilla. Y luego nos hicimos súper, súper cercanas. Siento que es mi hermana del alma. La quiero muchísimo".

Peltz también confirmó que Gomez era muy cercana a su esposo. "Sí, somos una pareja de tres. Los tres somos mejores amigos". La estrella de "Lola" estaba encantada de haber encontrado novia en Gomez. Sin embargo, sus apariciones disminuyeron y finalmente parecieron distanciarse. Peltz y Beckham brillaron por su ausencia cuando Gomez se casó con Benny Blanco en septiembre de 2025.

Investigando la posible avería

Las especulaciones sobre la causa de la ruptura se han centrado en diversas presiones profesionales y personales. Algunos informes sugieren que la dinámica cambió a medida que Peltz se centraba más en la carrera de su esposo y en sus propios debuts como directora.

'Meses antes de que terminara su amistad, fuentes confiables afirmaron que a Nicola Peltz no le gustaba que Selena Gomez se estuviera acercando más a Brooklyn Beckham de lo habitual, ya que comenzó a llamarlo también su esposo', se leía en una publicación en X (anteriormente Twitter ), junto con fotos de Gomez y Beckham.

Peltz sobreprotege su relación con Beckham. Aunque algunos la apoyan, otros creen que se está excediendo porque supuestamente no quiere compartir al joven Beckham con su propia familia. Beckham publicó recientemente una diatriba de seis páginas contra su familia, calificando a sus padres, David y Victoria Beckham, de controladores. Afirmó que su prioridad era su marca y que constantemente le faltaban el respeto a su esposa. Mientras tanto, algunos fans culparon a Peltz del conflicto, señalando que la fractura en la relación de Brooklyn con sus padres solo se produjo después de que se casara con ella.