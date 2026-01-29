Información recientemente publicada sugiere que Jeffrey Epstein usaba sus cumpleaños como oportunidades para explotar a víctimas menores de edad, incluso haciéndoles vestir trajes especialmente diseñados, según un miembro del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

El representante Suhas Subramanyam, demócrata en el panel que supervisa la divulgación de los registros relacionados con Epstein, dijo que los cumpleaños eran un medio para que el delincuente sexual convicto continuara con sus abusos.

"La evidencia deja claro que Epstein usó su cumpleaños como excusa para traficar y aprovecharse de las chicas", dijo Subramanyam a TMZ .

Según AOL , Epstein, que habría cumplido 73 años el 20 de enero de 2026, murió por suicidio en prisión en agosto de 2019. Imágenes publicadas anteriormente muestran a tres mujeres jóvenes celebrando su 54 cumpleaños, vestidas con trajes blancos de encaje marcados con el número "54" en la espalda.

Otras fotos muestran a Epstein sentado con dos de las niñas en su regazo y frente a un gran pastel de cumpleaños; la misma sudadera se ve en varias imágenes. Los registros han censurado los rostros de los demás asistentes.

Subramanyam describió el día como "probablemente un día muy difícil para muchas mujeres", destacando el trauma continuo de las víctimas de Epstein.

Los comentarios coinciden con una reciente instalación artística en Washington, D. C., que muestra una réplica de 60 centímetros de una supuesta tarjeta de cumpleaños de 2003 del expresidente Donald Trump a Epstein. La tarjeta, reportada por primera vez por The Wall Street Journal en 2025, incluye un poema e imágenes sugerentes.

Trump negó haber escrito la tarjeta, y declaró entonces a AOL: "No soy yo. Es falso. Es una historia falsa del Wall Street Journal. Nunca he pintado una imagen en mi vida. No dibujo mujeres... No es mi lenguaje. No son mis palabras".

Posteriormente, Trump presentó una demanda por difamación de 10 mil millones de dólares por el artículo del New York Post , que medios de comunicación como ABC News solicitaron desestimar en septiembre de 2025, afirmando que la historia era veraz.

Se dice que la exsocia de Epstein, Ghislaine Maxwell, recopiló cartas y notas de amigos en un libro encuadernado en cuero, que incluía la supuesta tarjeta. El poema que contiene describe una conversación ficticia entre "Donald" y "Jeffrey", y termina con el verso: "Feliz cumpleaños, y que cada día sea otro maravilloso secreto".