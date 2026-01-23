Ser nominado al Oscar por primera vez debe ser una experiencia más que fabulosa. Pero si no eres parte de Hollywood y obtienes dos nominaciones al mismo tiempo en ese dbut en los premios de La Academia se debe sentir como una experiencia trascendental. En el caso del director español Oliver Laxe, incluído en los Oscars de 2026 por su película Sirât, parece que también vino con las ganas de hablar de más.

Como las redes sociales recordaron, le habría venido bien enterarse de qué pasó cuando Karla Sofía Gascón habló de Fernanda Torres y cómo su película 'Emilia Pérez' se desinfló posteriormente en los Oscars el año pasado.

Horas después del anuncio de las nominaciones de Sirât, Laxe acudió al programa de entrevistas La Revuelta de Televisión Española (RTVE) con David Broncano para hablar sobre su éxito. Entre chistes, análisis del estado del cine y la profundidad de la película, el cineasta decidió hacer una declaración desafortunada sobre los brasileños.

"Está la película brasileña O Agente Secreto (...) de Kleber Mendoza Filho, y claro, es que los brasileños hay mogollón en la Academia y les queremos mogollón, pero son ultra nacionalistas. Yo creo que los brasileños les presentan un zapato a los Oscar y les votan todos", expresó. "Pero igual es muy buena peli y el equipo es muy bueno".

Oliver Laxe, diretor de ‘Sirāt’, desmerece as conquistas do Brasil no #Oscar.



“Há muitos brasileiros na Academia e nós os adoramos, mas eles são ultranacionalistas. Acho que se os brasileiros submetessem um sapato ao Oscar, todos votariam nele.”

pic.twitter.com/l3rNjEFHKq — VHS CUT (@vhscut) January 23, 2026

Como era de esperarse, la primera parte de la declaración cayó como una piedra en el estómago de la audiencia brasileña del programa y la que vio ese pedacito de la entrevista en las redes sociales. Las respuestas han sido brutales.

Comenzando por el contraste con la realidad. El Agente Secreto tiene cuatro nominaciones frente a las dos de Sirât.

Además, de los casi 11 mil miembros de la Academia, apenas 15% no son estadounidenses y apenas 1% son brasileños. Los españoles duplican la cantidad. Osea que no hay mucho peso por ahí.

ATENÇÃO!! Diretor espanhol que concorre ao Oscar DETONA BRASILEIROS, diz que somos "ultra nacionalistas" e que se o Brasil mandar um SAPATO ao Oscar todos votariam nele!



Apenas 0,6% dos votantes do Oscar são brasileiros!



Esse LIXO se chama Oliver Laxe!

pic.twitter.com/cgGxwPw7OF — Thiago dos Reis 🇧🇷 (@ThiagoResiste) January 23, 2026

Por otra parte, las películas españolas han tenido mucho más arrastre y éxito en Estados Unidos y no solo con los miembros de la Academia, sino con el público en general.

Eso sin contar que Sirât fue producida por El Deseo, la productora de Pedro Almodóvar, quien no solo es uno de los directores de habla no inglesa más reconocidos del mundo. De hecho, hace dos años Almodóvar tuvo una exposición dedicada a él en el Museo del Oscar. Más influencia imposible.

Sin embargo, estos baños de verdad no se comparan con los comentarios y memes más divertidos, en especial los relacionados con Karla Sofía Gascón y su película 'Emilia Pérez'. Las redes se encargaron de recordar que fue después de un comentario desafortunado de la actriz española que los fans brasileños desenterraron los tuits racistas e islamofóbicos de Gascón, que no solo descarrilaron su carrera hacia el Oscar, sino el resto de sus perspectivas profesionales.

Al rechazo de sus declaraciones se han sumado otros latinoamericanos activos en las redes sociales.

Aquí están algunos de los comentarios más potentes, pero la polémica apenas empieza.

Decíamos que estos oscars iban a ser aburridos Pero la Carla Sofía Gascón de este año es Oliver Laxe. Se echó de enemigos a los Brasileños y le van a sacar hasta la partida de bautismo. — JONATHAN (@_macaconinja_) January 23, 2026

Oliver Laxe: Karla Sofía Gascón 2, the revenge! — Yanny Rocha (@yanny1203) January 23, 2026

Los tuiteros brasileños yendo a por Oliver Laxe pic.twitter.com/BdaGP5qcsE — The Mother We Share (@Diego__jt) January 23, 2026

una película que se llame:



“Cómo perder tu Oscar en un día.” https://t.co/ldYSYbRQ7V — Bully (@HectorTrejo) January 23, 2026

Oliver Laxe xenofóbico — Biblioteca di Alessandria (@AsoMoraes) January 23, 2026

España nos presenta la categoria malparido desperado del año con la nueva sofia gascón oliver laxe. https://t.co/mPiw1eAjL5 — Dayw Vilar (@daywvilar) January 23, 2026

Oliver Laxe en Brasil pic.twitter.com/QpLTP3zJeO — Tonton Alberto 🇫🇷🇪🇺 (@RostatAlberto) January 23, 2026

En Brasil, el director de Sirat, Oliver Laxe, ya se perfila como el nuevo Karla Sofía Gascón de la temporada de premios por andar menospreciando el filme El Agente Secreto y a la comunidad fílmica brasileña. Muy galán y muy talentoso, pero novísimo en diplomacia y sentido común. — Juan Carlos García (@juagarci) January 23, 2026