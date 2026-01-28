Un video que resurgió en redes sociales, donde Selena Gomez llora por las redadas y deportaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ha renovado la atención esta semana tras años de debate en línea sobre la ofensiva migratoria estadounidense. En la grabación, Gomez se muestra visiblemente emocionada al disculparse por el dolor y el miedo que, según ella, padecían las familias bajo las agresivas políticas de seguridad, y afirma sentirse impotente, pero comprometida a ayudar.

El video, publicado originalmente en enero de 2025 y posteriormente eliminado, ha vuelto a circular ampliamente en medio de un intenso debate nacional sobre las acciones del ICE y varios incidentes de alto perfil que involucraron a agentes federales este mes. Tanto que algunos la están llamando pitonisa, por haberse adelantado a lo que sucedería.

Cuando el video se difundió por primera vez, se convirtió rápidamente en un foco de controversia cultural. Destacadas cuentas pro-Trump en redes sociales y simpatizantes de MAGA se burlaron de la respuesta emocional de Gomez, convirtiendo partes de su mensaje en memes y ridiculizando su empatía, calificándola de "vergonzosa" o performativa. Algunos críticos en X y otras plataformas incluso sugirieron que ella también debería ser deportada, a pesar de su ciudadanía estadounidense, y figuras republicanas compartieron videos y comentarios para desacreditar su postura. Gomez posteriormente eliminó el video y publicó que "al parecer no está bien mostrar empatía", destacando la intensa reacción negativa en línea que recibió.

El renovado interés en el video de Gomez refleja la intensificación de los debates sobre la aplicación de la ley migratoria, con críticos y simpatizantes revisando respuestas pasadas a medida que se desarrollan los acontecimientos actuales. Para muchos, la emotiva súplica de la cantante se ha convertido en un indicador de cómo las voces de las celebridades son recibidas: celebradas por algunos por expresarse sobre preocupaciones humanitarias, y ridiculizadas por otros, que ven tales declaraciones como una exageración política. Mientras las políticas de ICE y las controversias relacionadas siguen en el centro de atención, la conversación en torno al video de Gomez subraya tensiones más amplias sobre la empatía, el activismo y los límites del discurso público en línea.