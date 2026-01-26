Nicole "Snooki" Polizzi reveló que los médicos encontraron células cancerosas en su cuello uterino durante una biopsia reciente, y la estrella de reality ahora enfrenta una posible histerectomía si los resultados de sus próximas pruebas son anormales.

La estrella de Jersey Shore, de 38 años, compartió la emotiva noticia en un video de TikTok publicado el 21 de enero de 2026, explicando que llevaba unos cuatro años lidiando con resultados anormales en la citología vaginal y células precancerosas. Tras someterse a una colposcopia y biopsia "incómodas", su médico la llamó con la preocupante noticia de la presencia de células cancerosas en la parte superior del cuello uterino.

Polizzi, quien rompió a llorar durante el video, explicó que ahora debe someterse a una biopsia de cono bajo anestesia, donde le cortarán la parte superior del cuello uterino en forma de cono y la enviarán para realizar más pruebas para determinar si se han propagado células cancerosas. "Estoy aterrorizada", dijo en el video, según AOL . "Da miedo, pero tenemos que hacérnosla porque el cáncer de cuello uterino no es cosa de broma".

La estrella de telerrealidad admitió que si los resultados de la biopsia de cono no son favorables, podría necesitar una histerectomía, un procedimiento quirúrgico que extirpa el útero y previene el embarazo. Si bien Polizzi confirmó que "obviamente" ha decidido no tener hijos con su esposo Jionni LaValle, con quien tiene tres hijos: Lorenzo, Giovanna y Angelo, la idea de someterse al procedimiento sigue siendo emocionalmente difícil.

"Como mujer, la idea de hacerme una histerectomía es triste y aterradora", explicó entre lágrimas. "Hacerme la histerectomía y luego no poder tener hijos, creo que eso es lo que me está matando".

Polizzi usó su plataforma para animar a otras mujeres a mantenerse al día con sus chequeos médicos de rutina, admitiendo que ella misma retrasó sus citas por miedo y ansiedad a recibir malos resultados, según informó People . "La razón por la que mi médico me está dando la lata todo el tiempo es porque esperé", dijo. "Esperé mis malditas citas porque sabía que podría no obtener buenos resultados, pero también porque no quería sentir el dolor".

La prueba de Papanicolaou es una herramienta de detección crucial para detectar lesiones precancerosas de cuello uterino y cáncer de cuello uterino en etapa temprana. Estudios demuestran que las pruebas de detección regulares reducen la incidencia y la mortalidad por cáncer de cuello uterino en al menos un 80 %. Los expertos médicos recomiendan que las mujeres se realicen pruebas de Papanicolaou de rutina cada tres años, o cada cinco años si se combinan con una prueba de ADN del VPH.

Compañeras del elenco de Jersey Shore, como Jenni "JWoww" Farley y Deena Nicole Buckner, expresaron su apoyo a Polizzi en los comentarios de su video. "Tengo miedo y estoy enloqueciendo", concluyó Polizzi en su mensaje. "Ser mujer no es fácil, y esto definitivamente da miedo. Sé que voy a estar bien. Simplemente da miedo", según E! News.