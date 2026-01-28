La actriz y activista británica Jameela Jamil ha revelado que enfrenta una serie de amenazas de muerte luego de que se revelaran mensajes de texto explosivos relacionados con la saga legal It Ends with Us.

Los mensajes, revelados en documentos judiciales el 20 de enero de 2026, muestran a Jamil llamando a Blake Lively un "terrorista suicida" y un "villano" durante una conversación privada con el publicista de Justin Baldoni en agosto de 2024.

Jamil ha aclarado posteriormente que los comentarios fueron un desahogo exagerado sobre la controvertida gira de prensa de Lively y que se enviaron meses antes de que ella tuviera conocimiento de las acusaciones de acoso sexual contra Baldoni. A pesar de su explicación, la estrella de 39 años afirma haber soportado "24 horas de intenso abuso", con algunos troles incluso animándola a autolesionarse.

Cómo se produjo la fuga

Jamil explicó en una publicación de Substack el domingo que los mensajes se hicieron públicos sin previo aviso. Escribió que los mensajes, enviados originalmente a Jennifer Abel, publicista de Justin Baldoni, en agosto de 2024, se filtraron después de que el teléfono de la persona a la que le escribía fuera confiscado y su contenido entregado a un tercero.

En esos mensajes, Jamil reaccionó a los clips y comentarios sobre el comportamiento de Lively durante la gira de prensa de It Ends With Us, que algunos críticos consideraron insensibles dado el enfoque serio de la película sobre la violencia doméstica. En ese contexto, Jamil describió a Lively como una "terrorista suicida" y una "villana", no para sugerir violencia, sino para expresar que sus propias respuestas públicas y decisiones promocionales estaban, en su opinión, perjudicando su reputación y su carrera.

La comparación fue pensada como una expresión hiperbólica de frustración, dijo Jamil.

Tras la publicación de los textos, mucho antes de que Lively presentara su demanda contra Baldoni en diciembre de 2024, Jamil le explicó a una amiga que solo estaba desahogándose por su malestar con el lanzamiento de la película. Recalcó que jamás habría compartido tales comentarios públicamente y le sorprendió que su nombre no figurara en los documentos filtrados.

"En resumen, critiqué a un actor en privado, por su diabólica gira de prensa en agosto de 2024, y luego el teléfono de la persona a la que le estaba enviando mensajes de texto fue robado... lo que desafortunadamente resultó en que mis mensajes de texto fueran vistos por la misma persona a la que estaba criticando", dijo.

Reacción inmediata y amenazas de muerte

Jamil anticipó una fuerte reacción una vez que los mensajes se hicieran públicos, y la respuesta fue inmediata. Describió haber recibido 24 horas de intenso abuso, incluyendo amenazas de muerte, acusaciones de no ser una verdadera feminista y la incitación a autolesionarse.

"Y lo hice totalmente", escribió, reflexionando sobre el costo emocional del acoso en línea.

Para abordar la controversia, Jamil publicó un TikTok aclarando que los mensajes se enviaron meses antes de que Blake Lively presentara su demanda contra Justin Baldoni, acusándolo de acoso en el set de "It Ends with Us" e intentos de manchar su reputación. Al publicar la cronología, Jamil intentó demostrar que sus comentarios se hicieron en un contexto privado y antes de que surgieran disputas legales.

"Una vez que hice el video anterior, destacando la cronología y el contexto de los textos en cuestión... todos se quedaron en silencio", escribió Jamil. Explicó que una vez que el público comprendió el momento, la ola de hostilidad se calmó en gran medida, y afirmó que no tenía ni idea de que Lively estuviera a punto de demandar a Baldoni por acoso sexual.

Los textos filtrados de Jamila: su papel en el litigio Lively vs. Baldoni

Los textos privados se hicieron públicos porque se incluyeron en los documentos legales de la demanda "It Ends With Us" entre Lively y Baldoni. Los abogados del caso presentaron miles de páginas de documentos ante el tribunal, incluidos los mensajes de Jamil, porque se encontraban en un teléfono que había sido incautado y examinado durante el proceso legal.

Una vez en el expediente judicial, los documentos fueron revelados y accesibles a los medios de comunicación y al público, y así fue como los textos se filtraron en línea, no porque Lively o Baldoni los filtraran.

Aunque Jameela no es parte central de la demanda, la filtración no editada de sus declaraciones privadas sirve como una clara advertencia sobre los daños colaterales inherentes a un litigio de tan alto riesgo. A medida que se acerca la fecha del juicio en mayo, la atención se centra en si estas declaraciones secundarias de famosos influirán en el jurado o si el tribunal logrará ignorar el ruido sensacionalista para centrarse en las principales acusaciones de acoso y represalias profesionales.