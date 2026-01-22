Con nominaciones históricas tanto en novedad, cantidad y geografía, desde México a Argentina, las nominaciones a los Oscars de 2026 demostraron el fin de la era en la que la que los latinos aparecían en los Oscar como notas al margen, una nominación aquí, una victoria aislada allá.

Este año ese patrón se rompió. Las nominaciones para los premios de la Academia no solo representaron una acumulación de récords individuales, también cconfirmaron algo que la industria llevaba tiempo evitando reconocer: la presencia latina en la Academia ya no es excepcional, es constante.

Este año los reconocimientos en los Oscar cruzaron fronteras, géneros y categorías. Actuación, producción, animación, cine internacional y diseño técnico. No es una historia de un solo país ni de un solo nombre, sino de una generación que finalmente ocupa el espacio que siempre ha merecido.

México hace historia

Uno de los rostros más visibles de esa transformación es Guillermo del Toro. Con Frankenstein, el cineasta mexicano se consolida como el productor latino más nominado en la historia de los Oscar. Aunque esta vez quedó fuera de la categoría de dirección, su presencia vuelve a confirmar que ya no entra al sistema, lo sostiene. Del Toro dejó atrás el rol de excepción para convertirse en estructura.

El cineasta mexicano tiene un total de siete nominaciones individuales, mientras que en total sus películas, incluyendo Frankenstein suman 25.

‘FRANKENSTEIN’ is Guillermo Del Toro’s second most-nominated film at the Oscars with 9 noms.



See the full nominees list: https://t.co/IuSVQZPi7d pic.twitter.com/LtCIxDVv2Y — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) January 22, 2026

Colombia, Puerto Rico y Brasil dejan huella

La continuidad de los latinos en los Oscar también se refleja en Benicio del Toro, quien suma otra nominación y se afirma como el actor latino más reconocido en la categoría de reparto. Desde su Oscar por Traffic hasta su nominación por 21 Grams, su carrera ha sido una de las más consistentes dentro de la Academia.

Brasil protagonizó uno de los momentos más comentados de la temporada. Wagner Moura hizo historia al convertirse en el primer brasileño nominado a Mejor Actor, por su trabajo en El Agente Secreto, y apenas el sexto latino en alcanzar esa categoría. Su nominación se suma al legado de Fernanda Montenegro y Fernanda Torres, ampliando una presencia que durante décadas fue mínima. El impacto brasileño se completa con el reconocimiento l su director Kleber Mendonça Filho y al director de fotografía Adolpho Veloso, nominado este año por Train Dreams.

Por otra parte, el productor colombiano radicado en Francia Juan Arredondo fue nominado por Little Amélie en la categoría de Mejor Cortometraje Documental.

Las latinas nominadas al Oscar en 2026

En animación, el avance latino también quedó marcado. La mexicana-americana Yvett Merino, la primera latina nominada en esta categoría (Encanto), suma ahora su segunda candidatura gracias a Zootopia 2. La película no solo dominó la temporada de premios, también alcanzó 1.7 mil millones de dólares en taquilla global, convirtiéndose en la cinta animada más taquillera de la historia de Hollywood.

Pero uno de los hitos más significativos ocurrió lejos de los reflectores principales. La diseñadora de vestuario Florencia Martín, hija de argentinos, hizo historia al ganar el Oscar por Black Panther: Wakanda Forever. Fue la primera latina en triunfar en esta categoría, abriendo una puerta que durante décadas permaneció cerrada para creativas latinas en los rubros técnicos.

Vista en conjunto, la temporada 2026 no es una anomalía. Es la confirmación de una tendencia. Los latinos ya no aparecen en los Oscar como invitados ocasionales, aparecen como protagonistas recurrentes. Y esta vez, no parece un momento pasajero, sino el inicio de una nueva normalidad.