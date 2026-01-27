Justin Bieber asistirá a los Premios Grammy el próximo fin de semana después de una ausencia de cuatro años del evento musical.

El cantante de 31 años ha conseguido múltiples nominaciones este año, incluidas las categorías de álbum Swag y los sencillos "Daisies" y "Yukon", para las que está nominado en la ceremonia programada en el Crypto.com Arena, Los Ángeles, el 1 de febrero.

Entre los nominados a los Grammy, Bieber se muestra muy agradecido por este reconocimiento a su trabajo y espera con ansias el evento después de un difícil 2025, según revela una fuente a The US Sun.

"Se siente sumamente agradecido por haber sido nominado de nuevo", dijo la fuente. "Después de momentos tan difíciles, las muestras de cariño y apoyo de los fans y la industria significan mucho para él".

Bieber, quien junto a su esposa Hailey es padre de Jack Blues, ha estado evitando compromisos públicos de aparición importante desde 2022.

El verano pasado, su matrimonio acaparó la atención cuando Hailey fue vista sin su anillo de bodas. Al mismo tiempo, Bieber fue criticado por las pocas veces que mostró un comportamiento errático en línea.

En el momento de su inesperado concierto en el SoFi Stadium de Los Ángeles, en mayo, una fuente detrás del escenario reveló que parecía un fantasma y que otros miembros del equipo notaron que estaba desconectado y no completamente él mismo, según otro informe de The US Sun del año pasado.

A pesar de estas luchas, Bieber regresó a la música con su álbum Swag , lanzado en septiembre de 2025, marcando su primer proyecto de estudio desde Justice de 2021.

"Ha recibido mensajes de gente de la que no sabía nada desde hacía años", dijo la fuente del US Sun. "Le ha recordado que sigue siendo muy respetado como artista".

Descartando planes de gira mundial

En medio de su regreso a los Grammy, Bieber recientemente sorprendió a sus fanáticos al detener los planes para una gira de conciertos mundial en 2026.

Una fuente cercana le dijo a Radar Online que la decisión fue repentina. "Fue como si alguien hubiera pulsado un interruptor. Un día estaban intercambiando ideas, al siguiente... silencio absoluto. Apagón total", dijo la fuente.

Otro confidente añadió que Bieber prioriza su salud mental y emocional sobre las giras. "Justin se niega a volver a la rutina hasta que se sienta bien", dijo la fuente.

"Está protegiendo su espacio mental".

Según fuentes, Bieber aborda los Grammy 2026 no simplemente como una competencia, sino como una oportunidad para celebrar su trabajo y reconectarse con la industria de la música.

"Por supuesto que espera ganar; incluso un solo premio sería fantástico", dijo la fuente.

"Pero también sabe que el simple hecho de estar nominado junto a tantos artistas increíblemente talentosos, especialmente después de todo lo que ha pasado, ya se siente como un triunfo".