Ha surgido un documento peculiar de los archivos de Epstein: no se trata de un registro condenatorio de conspiración criminal, sino más bien un artículo de 2014 sobre celebridades con opiniones pro palestinas, enviado a Jeffrey Epstein aparentemente para obtener su atención o aprobación.

A primera vista, parece un comentario cultural inocuo: una lista de rostros famosos acusados de "hacer acusaciones falsas" sobre Israel y "justificar el terrorismo". Pero el hecho de que esta lista haya llegado a uno de los pedófilos convictos más notorios del mundo plantea preguntas incómodas sobre la vigilancia, la investigación de la oposición y la difusa línea que separa el periodismo de la recopilación de inteligencia.

Zayn Malik aparece de forma destacada. En julio de 2014, cuando el miembro de One Direction, de 21 años, publicó "#FreePalestine" en Twitter en medio de la guerra de verano en Gaza, el artículo lo recogió debidamente, capturando tanto el alcance de la etiqueta (190.000 retuits, casi 200.000 favoritos) como la brutalidad de la respuesta.

Inmediatamente llegaron amenazas de muerte. "Por favor, déjame matarte", respondió una cuenta. Malik no lo borró. El artículo, que llegó a Epstein, registraba su negativa a ceder, junto con detalles sobre sus patrocinios de marcas y relaciones comerciales.

El delito de Emma Thompson fue firmar una carta. En marzo de 2012, la actriz ganadora del Óscar se unió a otras 34 personas, entre ellas Mark Rylance, Mike Leigh y David Calder, para pedir al Globe Theatre que retirara su invitación al teatro Habima de Israel. La carta acusaba a Habima de tener un vergonzoso historial de participación en asentamientos ilegales israelíes en el Territorio Palestino Ocupado. El artículo conservó esta objeción, adjuntándola a los archivos de Epstein como si fuera una pista a seguir.

Los archivos de Epstein revelan la vigilancia de activistas antiisraelíes

Penélope Cruz y su esposo Javier Bardem fueron criticados por firmar una carta abierta denunciando la Operación Margen Protector de Israel en Gaza como "genocidio". Stevie Wonder fue humillado por retirarse de una gala de Amigos de las Fuerzas de Defensa de Israel en 2012 en Los Ángeles .

Roger Waters de Pink Floyd figuró en la lista por su apoyo al movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) y por sus controvertidas imágenes en un concierto de 2013: un globo gigante con forma de cerdo adornado con una Estrella de David, que sus detractores acusaron de antisemitismo.

El artículo no era periodismo de investigación en el sentido tradicional. Era una lista elaborada por JNS News y presumiblemente enviada a Epstein como documento de referencia, o quizás como curiosidad.

La implicación, tácita pero innegable, es que estas celebridades merecían vigilancia. No porque hubieran infringido leyes, sino porque habían expresado su oposición política a la política israelí. Sus enredos comerciales —los acuerdos con las marcas de Malik, los estrenos cinematográficos de Thompson— se registraron diligentemente junto con su activismo, como para sugerir que se podía ejercer presión sobre su reputación, que las empresas estadounidenses podrían distanciarse.

Lo que no se puede ignorar es el momento histórico en que circuló este artículo. Era julio de 2014, nueve años antes del ataque de Hamás contra Israel en octubre de 2023, antes de la posterior guerra de Gaza que desencadenaría una nueva ola de activismo propalestino y una reacción hostil. En ese momento, el artículo presentó el discurso propalestino como una aberración: celebridades metiéndose insensatamente en la controversia, dañando sus marcas e incitando al odio.

Los archivos de Epstein plantean preguntas sobre quién rastrea a los activistas

No está claro por qué se envió este artículo a Epstein. ¿Estaba elaborando expedientes? ¿Estaba considerando emprender su propia guerra de reputación contra activistas famosos? ¿Rastreando figuras políticas para obtener influencia? Los archivos de Epstein rara vez ofrecen tal contexto. Lo que sí revelan es que un hombre condenado por tráfico sexual recibía información detallada sobre las declaraciones públicas de activistas, sus asociaciones con marcas y su alcance en línea.

Para Malik en particular, el documento representa un registro distópico: el acto de conciencia de un joven de 21 años —publicar tres palabras en solidaridad con los palestinos— fue capturado, catalogado y distribuido a alguien que traficaba con explotación. Recibió amenazas de muerte por ello; el artículo conservó esas amenazas como datos. Thompson enfrentó llamados de boicot de organizaciones sionistas, y las perspectivas comerciales de su reciente película se vieron amenazadas por su activismo. Eso también quedó en el expediente.

Las celebridades mencionadas nunca fueron acusadas de estar involucradas con Epstein ni de haber cometido ningún delito. Aparecen simplemente como sujetos de interés: activistas cuyas declaraciones públicas, colaboraciones con marcas y vulnerabilidad a las críticas justificaron su documentación. Dicha documentación ahora se encuentra en archivos gubernamentales de acceso público, disponibles para cualquiera que busque comprender a qué celebridades rastreó Epstein y por qué.

Esto plantea una posibilidad incómoda: que exista toda una arquitectura de vigilancia que monitorea la disidencia, en particular la disidencia sobre Israel y Palestina, orquestada a través de redes que podrían incluir a financieros, servicios de inteligencia y medios de comunicación. El propio Epstein ya no está, pero los archivos que dejó sugieren que era un nodo de un aparato mucho mayor.