Kristen Stewart ha roto su prolongado silencio sobre la intensidad "surrealista" de su romance con Robert Pattinson, admitiendo que enamorarse de su coprotagonista durante el rodaje de la saga Crepúsculo fue completamente "inevitable".

En una sincera reflexión del 4 de febrero de 2026, la actriz y directora de 35 años describió a Pattinson como su "primer amor", reconociendo que la ola de escrutinio global hizo que su conexión fuera de la pantalla fuera tan absorbente como su química en la pantalla.

Stewart reveló que antes se sentía cohibida al hablar de la relación, por temor a las acusaciones públicas de buscar atención. Sin embargo, ahora aclara que ese vínculo fue un capítulo fundamental en su vida, uno que existió mucho más allá de la narrativa de "Robsten" impulsada por los tabloides.

El romance de Crepúsculo

Durante una entrevista profunda sobre su debut como directora, The Chronology of Water, Stewart abordó la advertencia común de la industria contra salir con un coprotagonista.

Señaló que, si bien algunos podrían considerarlo un riesgo profesional, sus emociones no podían ser censuradas. "Es tan extraño, siendo sincera al respecto. Ha sido un tema muy intenso", comentó, explicando que la presión de liderar una franquicia multimillonaria mientras lidiaba con su primera relación seria era "extraordinaria".

Ella explicó que la intensidad de su conexión dentro y fuera de la pantalla hizo que el romance fuera "inevitable".

La actriz de Crepúsculo también reflexionó sobre cómo los comentarios públicos afectaron su relación. Admitió que en el pasado se sentía cohibida al hablar abiertamente, temiendo que el público interpretara su honestidad como una búsqueda de atención. Esta preocupación, dijo, le había impedido reconocer previamente la profundidad de sus sentimientos por Pattinson.

Stewart describió a Pattinson como su "primer amor". La actriz explicó que estar en una relación de alto perfil mientras rodaba simultáneamente una franquicia taquillera generó una presión emocional extraordinaria, haciendo que la experiencia fuera inolvidable.

Los fans han especulado durante mucho tiempo sobre la relación en la vida real entre ambos actores, dada su química en pantalla y la cobertura mediática. Se conocieron en 2008 y comenzaron a salir en 2009. Su relación duró aproximadamente tres años, y la mayor parte de la atención pública se centró en ellos durante el auge de la franquicia Crepúsculo (2008-2012).

La ruptura en 2013 se desencadenó por un escándalo ampliamente publicitado en el que Stewart fue fotografiado besando al director Rupert Sanders. Stewart admitió la infidelidad y posteriormente se disculpó públicamente. Pattinson confirmó que el incidente le dolió profundamente.

Stewart y Pattinson: ¿Son geniales ahora?

Según varias entrevistas, la pareja se ha reconciliado y es amiga. Pattinson ha reconocido públicamente que ha superado su etapa y que aún le desea lo mejor a Stewart, quien, a su vez, ha declarado que ella y Pattinson son buenos amigos y se respetan mutuamente.

No han reavivado su relación romántica después de su separación, pero ambos han hablado positivamente sobre sus experiencias compartidas de Crepúsculo y el crecimiento que experimentaron durante ese período de sus vidas.

Fiel a su palabra, Pattinson, ahora de 39 años, ha seguido adelante, tanto personal como profesionalmente. Mantiene una larga relación con la modelo y actriz Suki Waterhouse desde 2018, y la pareja se comprometió en diciembre de 2023. En marzo de 2024, dieron la bienvenida a su primera hija, a quien han mantenido en secreto, pero de quien han hablado con cariño.

Pattinson ha descrito la paternidad como "absolutamente maravillosa" y ha dicho que ha cambiado su perspectiva sobre la vida y su paciencia.

Stewart también ha seguido adelante y ha construido una vida más allá de su relación inicial con Pattinson. Mantiene una relación duradera con el guionista Dylan Meyer desde 2019, se comprometió en 2021 y la pareja se casó en abril de 2025 en una ceremonia íntima a la que asistieron amigos.

En 2017, Stewart se identificó públicamente como queer y salió del armario, afirmando que, como parte de una vida auténtica, no quería una vida fragmentada. Ella y Meyer han hablado de planes para formar una familia y tener un hijo en el futuro, pero ella también ha declarado públicamente que la idea de dar a luz la intimida.

Al revisitar sus años de Crepúsculo, Stewart no reescribe la historia sino que la recupera, enmarcando un romance muy mitificado como lo que fue para ella en ese momento: intenso, inevitable y la primera vez que se enamoró.