Según se informa, el príncipe Andrés se mudó de su antigua casa en Windsor, lo que marca un cambio importante en su vida mientras continúa viviendo lejos de los deberes reales.

Según la BBC, el ex príncipe de 65 años abandonó Royal Lodge, una mansión de 30 habitaciones en Windsor Great Park, el lunes por la noche. Esta mudanza marca el inicio formal de su supuesto exilio del centro de la vida real.

Ahora se dice que Andrew se aloja temporalmente en Wood Farm, en Sandringham Estate, en Norfolk.

No se espera que este arreglo sea permanente. Según informes, se mudará posteriormente a Marsh Farm, otra casa en la misma finca, una vez finalizadas las renovaciones.

La BBC señaló que si bien Andrew podría regresar a Windsor en las próximas semanas para recoger sus pertenencias restantes, su base permanente ahora es Norfolk.

Esta medida sigue a una decisión tomada en octubre pasado, cuando a Andrew se le dijo formalmente que renunciara al contrato de arrendamiento de Royal Lodge.

Al mismo tiempo, su hermano, el rey Carlos III, lo despojó de sus títulos reales restantes, incluidos "príncipe" y "duque de York".

En una declaración en ese momento, el Palacio de Buckingham dijo que se había iniciado un proceso formal para retirarle sus títulos y honores, y agregó que estas acciones eran necesarias a pesar de que Andrew seguía negando las acusaciones formuladas en su contra.

Finaliza la protección del contrato de arrendamiento del Príncipe Andrés

Royal Lodge había sido el hogar de Andrew desde 2003. Continuó viviendo allí incluso después de retirarse de sus deberes reales públicos, y durante años, su contrato de arrendamiento le permitió permanecer en la propiedad. Esa protección ya ha expirado.

Se entiende que el Rey cubrirá los costos del futuro alojamiento de Andrés en Sandringham, propiedad privada de la familia real.

Según informes, Andrés fue visto en Windsor el lunes antes de partir, incluyendo un paseo a caballo cerca de Royal Lodge y posteriormente alejándose de la zona en coche. El Palacio de Buckingham no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre la medida.

La reubicación se produce en un momento en que ha vuelto a cobrar nueva atención la relación pasada de Andrew con el fallecido Jeffrey Epstein, quien murió en prisión en 2019.

Documentos y correos electrónicos publicados recientemente han generado un nuevo escrutinio, y la policía está evaluando reclamos vinculados a un presunto incidente que se dice ocurrió en Royal Lodge en 2010. Andrew ha negado repetidamente cualquier irregularidad.

Los expertos reales afirman que la vida en Sandringham podría no ser la última parada de Andrés. El autor Andrew Lownie ha sugerido que con el tiempo podría mudarse aún más lejos, posiblemente al extranjero.

"Sin duda, es probable que salga", dijo anteriormente Lownie, y agregó que Andrew podría buscar un lugar con menos atención de la prensa.