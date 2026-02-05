Ellen DeGeneres regresó a California más de un año después de mudarse a la campiña inglesa, citando la victoria electoral del presidente estadounidense Donald Trump como motivo de su partida.

La comediante de 68 años y su esposa, Portia de Rossi, compraron una mansión de 22,1 millones de libras (27 millones de dólares) en Montecito, en el sur de California, pero fuentes indican que la pareja planea mudarse temporalmente. Si bien disfrutan del clima más cálido y de la oportunidad de montar a caballo, DeGeneres ha enfatizado que ella y De Rossi siguen comprometidos con su vida en los Cotswolds, donde se establecieron buscando privacidad y un ritmo de vida más tranquilo.

El regreso de Ellen DeGeneres a Estados Unidos es sólo "temporal"

Una fuente cercana a la pareja informó a Fox News Digital que DeGeneres y de Rossi planeaban pasar solo el invierno en Montecito. La fuente explicó que el regreso se debió a las actividades de temporada que la pareja extrañaba, como el polo y la equitación, actividades que a De Rossi le encantaban.

La fuente destacó que el hogar permanente de la pareja sigue estando en Inglaterra y que tienen plena intención de regresar al Reino Unido después de pasar unos meses en California.

El regreso de DeGeneres se produce tras vender su antigua propiedad en Montecito en agosto de 2024 para mudarse a una granja en los Cotswolds. En aquel momento, la comediante y su esposa citaron el resultado de las elecciones estadounidenses de noviembre de 2024 como un factor clave en su decisión, lo que indica su malestar con el clima político bajo el gobierno de Trump.

La mudanza de DeGeneres al extranjero sorprendió a colegas y amigos. La comediante Rosie O'Donnell se declaró "impactada" de que la elección de Trump influyera en su reubicación, ya que DeGeneres rara vez había abordado temas políticos públicamente. O'Donnell enfatizó que, si bien ella misma tenía una vida política, no esperaba que esta afectara sus decisiones profesionales o personales.

Sin embargo, deseó lo mejor a la pareja y señaló que su decisión de priorizar la paz y la privacidad era comprensible.

Una de sus casas más notables en EE. UU. fue una enorme mansión de estilo toscano que compraron en 2022 por aproximadamente £ 18 millones (USD 22,5 millones) y luego vendieron a principios de 2024 por aproximadamente £ 25,8 millones (USD 32 millones) después de una extensa renovación.

También poseían un bungalow más pequeño junto a la playa en Montecito, cerca de Butterfly Beach, que compraron por 2,3 millones de libras (2,9 millones de dólares) y vendieron en marzo de 2025 por 4,2 millones de libras (5,2 millones de dólares).

¿A qué partido político pertenece Ellen DeGeneres?

DeGeneres ha estado asociada durante mucho tiempo con opiniones de tendencia demócrata y causas liberales, aunque a menudo se mostró reacia a ser abiertamente política en su carrera.

Hizo donaciones a comités demócratas, incluyendo decenas de miles de dólares durante el ciclo electoral de 2016, y donó a figuras demócratas como Hillary Clinton y Barack Obama en años anteriores. También reiteró su apoyo para 2024 a la exvicepresidenta Kamala Harris en redes sociales, instando a sus seguidores a votar.

DeGeneres ha criticado abiertamente a Trump y una vez dijo que no lo invitaría a su programa porque sus valores estaban "en contra de todo lo que yo defiendo".

La vida en la campiña inglesa

Desde su mudanza, DeGeneres ha mantenido una vida relativamente privada en los Cotswolds. Ha compartido en redes sociales fragmentos de su vida en la granja, incluyendo el cuidado de gallinas y ovejas temporales, mientras De Rossi llevaba sus caballos en avión al Reino Unido.

La mudanza ofreció a la pareja un estilo de vida más lento y privado en comparación con Hollywood , y DeGeneres describió el área como "absolutamente hermosa" y destacó el trato cortés tanto a los animales como a las personas.

DeGeneres explicó que llegaron a Inglaterra el día antes de las elecciones de 2024 y enseguida supieron que se quedarían tras la victoria de Trump. Recordó la experiencia como emotiva, describiendo los mensajes de texto de sus amigos con emojis de llanto y su propia reacción: "Nos quedamos aquí".

La actriz y comediante también compartió que la mudanza les permitió experimentar nuevos entornos, incluso ver nieve por primera vez en su vida.