La primera dama Melania Trump enfrentó una pregunta inesperada sobre Ghislaine Maxwell durante un evento en la Casa Blanca destinado a honrar a los rehenes liberados, lo que creó un momento incómodo que rápidamente atrajo la atención.

Melania apareció en una conferencia de prensa el miércoles 4 de febrero, junto al rehén estadounidense-israelí Keith Siegel y su esposa, Aviva.

El evento se centró en celebrar la liberación de Keith después de más de 480 días de cautiverio de Hamas en Gaza, informó People .

Fue secuestrado de la casa de la pareja durante el ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023. Aviva también fue capturada y posteriormente liberada durante un alto el fuego temporal en noviembre de 2023, según Associated Press.

Durante la sesión informativa, un periodista le preguntó a Melania sobre los crecientes pedidos de los sobrevivientes de Jeffrey Epstein para trasladar a Ghislaine Maxwell a una prisión de alta seguridad.

Maxwell fue condenado en 2021 por tráfico sexual por ayudar a Epstein a engañar a sus víctimas y está cumpliendo una condena de 20 años en un campo de prisioneros federales de baja seguridad en Bryan, Texas.

Muchos sobrevivientes de Epstein piden que Ghislaine Maxwell sea trasladada a una prisión de alta seguridad. ¿Saben por qué sucedió eso?, preguntó el periodista.

Melania zanjó la pregunta y centró la atención en el propósito del evento. "Estamos aquí celebrando la liberación y la vida de estas dos personas increíbles, así que honrémoslas", dijo.

Melania Trump niega haber usado el evento de la Casa Blanca

Los pedidos de transferencia de Maxwell ocurren después de que un denunciante afirmó que recibió un trato especial en prisión.

Los demócratas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes dijeron que el personal de la prisión está acusado de atenderla "de pies y manos".

El denunciante afirmó que Maxwell recibió comidas personalizadas entregadas en su celda, acceso a áreas de recreación fuera del horario laboral y arreglos especiales para visitas con refrigerios.

Una de las acusaciones incluso decía que a Maxwell se le permitió pasar tiempo con un cachorro de servicio, lo que normalmente no está permitido.

Según informes anteriores de NBC News y CBS News, Maxwell también habría solicitado una reducción de su sentencia al presidente Donald Trump.

Durante el evento, Melania habló cálidamente sobre los Siegel y dijo que su encuentro anterior aparece en su nuevo documental, "Melania".

Ella describió su reencuentro en Nueva York como emotivo y dijo que se muestra en la película.

Según NY NewsDaily , cuando se le preguntó si la aparición en la Casa Blanca se estaba utilizando para promocionar el documental, Melania respondió: "Esto no es una promoción", dijo. "Estamos aquí celebrando la liberación de los rehenes, de Aviva y Keith".

Explicó que la pareja la contactó durante su visita a Washington D. C. para agradecerle en persona. "Dijeron que querían venir a darme las gracias y a abrazarme", añadió.