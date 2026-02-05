La silla donde debería estar sentada Nancy Guthrie sigue vacía. Su lugar en el primer banco de la iglesia, el lugar familiar en la mesa familiar, incluso la silenciosa presencia al otro lado de una llamada telefónica: todo ha sido devorado por el simple y brutal hecho de que nadie sabe dónde está ni cuánto tiempo le queda.

Para Savannah Guthrie, acostumbrada a dar noticias terribles a millones de espectadores desde la retransmisión del programa Today, esta es una pesadilla de la que ningún presentador puede escapar. Su madre de 84 años desapareció de su casa en Arizona el sábado 31 de enero, y la policía ha confirmado lo que la familia siempre temió: Nancy fue secuestrada. La pregunta que se cierne sobre el caso —"¿Está viva la madre de Savannah Guthrie?"— es tan cruda como parece, y aun así, los investigadores, por ahora, insisten en que aún hay motivos para esperar.

¿Está viva la madre de Savannah Guthrie? El sheriff se niega a rendirse.

El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, no es precisamente un hombre dado al melodrama. Sin embargo, en una nueva entrevista con Liz Kreutz de NBC, transmitida en vivo por Today , se le quebró la voz cuando le preguntaron si creía que Nancy seguía viva.

"No tenemos nada más que creer que ella está aquí", dijo. "Está presente. Está viva, y queremos salvarla". Es a la vez una declaración de esperanza y, sin rodeos, una admisión de que los investigadores no tienen casi nada sólido a lo que aferrarse.

Tras bambalinas, la realidad es más dura. Detectives y agentes federales trabajan en un caso sin sospechoso confirmado, sin motivo claro y, hasta el momento, sin ninguna pista creíble lo suficientemente sólida como para llevarlos a la puerta de Nancy.

Nanos ha afirmado que las pistas que llegan se están compartiendo con el FBI y otros organismos —cada fragmento de información se registra, se coteja y se lleva al extremo—, pero hasta el momento nada ha resuelto el estancamiento. Cuando se le presionó sobre cuántos podrían ser responsables, solo pudo responder con un inquietante encogimiento de hombros ante las posibilidades: "Pudo haber sido uno. Pudo haber sido más".

ICYMI - Savannah Guthrie's Mom Nancy: DNA Testing of Crime Scene Could Take Several Days https://t.co/4xCwXsX5om — Parade Mag (@ParadeMagazine) February 5, 2026

De lo que sí están seguros los investigadores es de que Nancy no se fue por voluntad propia. Vivía sola en Catalina Foothills, a las afueras de Tucson, y fue vista por última vez en su casa entre las 21:30 y las 21:45 del sábado. Al no presentarse a la iglesia a la mañana siguiente —algo que su familia supo al instante que era inusual—, sus familiares fueron a la casa y encontraron su teléfono, cartera y llaves todavía allí, pero ni rastro de Nancy. Una inspección forense posterior descubrió sangre en la propiedad y en el porche, y el sheriff ha sido explícito: "De hecho, tenemos un delito".

Súplica de la familia mientras la madre de Savannah Guthrie sigue desaparecida

La policía ha clasificado oficialmente la investigación como un secuestro, no como la búsqueda de una persona desaparecida, y está tratando a Nancy como una "adulta vulnerable", aunque no por las razones que algunos podrían asumir con indiferencia. Nanos ha enfatizado que está "en perfecto estado de salud mental", sin demencia ni antecedentes de extravío. "Tiene movilidad muy limitada. Sabemos que no salió caminando, eso lo sabemos", dijo. "Hay otros elementos en el lugar de los hechos que indican que no se fue sola".

Savannah Guthrie posts deeply emotional plea for prayers for her missing mother Nancy who vanished from home pic.twitter.com/gsspv6o7hd — Simo Saadi (@Simo7809957085) February 3, 2026

Esas "otras cosas" incluyen sangre y señales de entrada forzada, según fuentes policiales citadas en medios estadounidenses y confirmadas en parte por la oficina del sheriff. Los investigadores han procesado la casa como una escena del crimen completa, han recopilado pruebas de ADN y han revisado minuciosamente el sistema de seguridad de la propiedad, donde se encontró un marco de cámara vacío cerca de la puerta principal, sin su dispositivo.

Es un trabajo lúgubre y metódico: se han desplegado drones, helicópteros, perros de búsqueda y rescate y voluntarios en los alrededores de su casa, al mismo tiempo que los detectives amplían su foco mucho más allá de las colinas.

Además, hay una cuenta regresiva médica que nadie puede ignorar. Nancy necesita medicación diaria y, como lo expresó Nanos con crudeza, si no la toma, el resultado "podría ser fatal". Esa realidad lo condiciona todo: las reuniones informativas con la policía, las apelaciones familiares, cómo cada hora se le hace más pesada que la anterior.

Tom Winter, de la NBC, confirmó que el FBI y los investigadores de homicidios ya están plenamente involucrados, citando "pruebas preocupantes" en el lugar de los hechos como el detonante para una mayor implicación. "Esperamos encontrarla sana y salva, pero estamos muy preocupados", declaró.

Estas preocupaciones se ven agudizadas por los hilos paralelos que los investigadores se ven obligados a seguir. Se han recibido informes de posibles notas de rescate enviadas a medios de comunicación, incluyendo al menos una que exigía un pago en criptomonedas; el departamento del sheriff ha reconocido estar al tanto de dichos informes y los está evaluando con sus socios federales.

La familia, por su parte, ha pedido a cualquier responsable que ofrezca pruebas de vida, y a cualquiera que observe desde fuera que deje de tratar el caso como un misterio escabroso y recuerde que hay una mujer de 84 años en el centro del mismo.

Savannah, quien ha estado fuera del aire de Today desde el 2 de febrero, emitió una declaración breve y cuidadosamente redactada que sólo ocultó a medias el puro terror que se escondía debajo.

"En nombre de nuestra familia, quiero agradecerles a todos por sus pensamientos, oraciones y mensajes de apoyo", dijo. "En este momento, nuestra prioridad es el regreso sano y salvo de nuestra querida mamá".

En un video de petición familiar posterior, ella y sus hermanos Annie y Camron hablaron directamente a la cámara, con la voz entrecortada mientras rogaban a quienquiera que tenga a Nancy, o a quienquiera que sepa dónde está, que la deje volver a casa.

Casos como este tienen una crueldad íntima. No se trata de una historia criminal abstracta; se trata de una hija que dedica su vida profesional a explicar las tragedias de otros, atrapada de repente en la suya propia. La oficina del sheriff ha establecido una línea telefónica de denuncia y ofrece una recompensa por información que conduzca a un arresto o a la recuperación de Nancy. Nanos ha sido contundente sobre lo que está en juego: "Tenemos mucho trabajo por delante. La vida de alguien está en peligro".

Por ahora, la pregunta de si la madre de Savannah Guthrie está viva solo tiene una respuesta que todos los involucrados están dispuestos a contemplar: sí. Hasta que haya pruebas de lo contrario, la investigación se basa en esa creencia, y en una simple súplica de una familia cuyo mundo ha sido trastocado.

Si has visto, oído o recordado algo que pueda ayudar, necesitan que lo digas. Llama al 911. Llama a la oficina del sheriff. Llama a alguien.