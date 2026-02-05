En una entrevista reciente, la exesposa del cofundador de Microsoft, Bill Gates , Melinda French Gates, abordó públicamente las interacciones pasadas de su exmarido con el fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, diciendo que "le recuerda momentos muy dolorosos de mi matrimonio".

La publicación por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos a fines del mes pasado de más de 3 millones de páginas de archivos relacionados con la investigación de Epstein ha desencadenado una nueva ola de escrutinio sobre las relaciones de Epstein con figuras poderosas, incluido Bill Gates .

Entre los materiales hay borradores de correos electrónicos de 2013 de la propia cuenta de Epstein que hacen afirmaciones escabrosas sobre la vida personal de Gates y sugieren una posible discordia marital que involucra a Melinda, acusaciones que el portavoz de Gates ha negado vehementemente como falsas y difamatorias.

Aunque no detalló acusaciones específicas, French Gates enfatizó a NPR que las preguntas sobre lo sucedido con Epstein y su exmarido no le correspondían a ella, sino a Bill Gates y otras personas directamente involucradas. "Cualquier pregunta que quede... esas preguntas son para esas personas, e incluso para mi exmarido", dijo, señalando que estaba agradecida de estar "lejos de todo el escándalo que se generó".

French Gates también expresó su empatía por las sobrevivientes de Epstein, enmarcando la controversia como parte de un reconocimiento social más amplio sobre cómo las acciones de hombres poderosos han afectado a innumerables mujeres jóvenes y niñas. "Ninguna niña debería verse jamás sometida a la situación en la que la puso Epstein y lo que sea que estuviera sucediendo con todas las personas que lo rodeaban", dijo, describiendo la situación como "extremadamente desgarradora".

Gates rompió su silencio en una entrevista con 9 News de Australia . Declaró a la cadena de noticias australiana que se reunió con Epstein varias veces entre 2011 y 2014 y expresó arrepentimiento por haberlo conocido. "Me arrepiento de cada minuto que pasé con él y me disculpo por haberlo hecho", declaró Gates.

En retrospectiva, fue un callejón sin salida, y fue una tontería pasar tiempo con él. Sin embargo, según informes de NPR , Epstein había sido condenado en 2008 por procurar servicios de prostitución a una menor, pero las reuniones de Gates comenzaron varios años después de esa condena.

Afirmó que las reuniones se centraron en debates sobre filantropía e iniciativas de salud global después de que Epstein sugiriera que podía presentarle a Gates contactos adinerados. El cofundador de Microsoft enfatizó en la entrevista que nunca participó en eventos ni fiestas relacionados con las actividades criminales de Epstein y negó haber visitado su isla privada en las Islas Vírgenes Estadounidenses.

Gates también abordó las afirmaciones contenidas en los archivos recién publicados, incluyendo borradores de correos electrónicos supuestamente escritos por Epstein que sugerían que Gates contrajo una infección de transmisión sexual e intentó ocultárselo a Melinda. El portavoz de Gates calificó estas acusaciones de "absurdas y completamente falsas", señalando que los borradores nunca se enviaron y que podrían haber sido intentos de Epstein de manipular la narrativa sobre su relación.