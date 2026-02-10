Una mujer británica que recibió un disparo mortal mientras visitaba a su padre en Texas había discutido con él ese mismo día sobre el presidente estadounidense Donald Trump, según el testimonio escuchado en una investigación en Inglaterra.

Según la BBC , Lucy Harrison, una mujer inglesa de 23 años, recibió un disparo en el pecho el 10 de enero de 2025 en la casa de su padre en Prosper, un suburbio al norte de Dallas. Las autoridades locales de Texas investigaron su muerte como posible homicidio involuntario, pero un gran jurado del condado de Collin posteriormente declinó acusar a su padre, Kris Harrison.

En ese momento,The Sun informó que las autoridades de Dallas revelaron que se había identificado a un sospechoso y que el caso se estaba investigando como homicidio por negligencia criminal. Posteriormente, la Fiscalía del Condado de Collin confirmó que un gran jurado había dictado sentencia de no presentación de cargos, lo que significa que no se presentarían cargos penales.

Esta semana, se abrió una investigación sobre la muerte de la mujer en el Tribunal Forense de Cheshire, donde su novio, Sam Littler, describió una "gran discusión" entre Lucy y su padre sobre Trump, quien se estaba preparando para ser investido para su segundo mandato presidencial a finales de ese mes.

Littler declaró ante el tribunal que las discusiones políticas habían causado tensión con frecuencia entre Lucy y su padre, especialmente cuando él hablaba sobre la posesión de armas. Añadió que Lucy solía angustiarse cuando surgía el tema, especialmente en el contexto de la violencia armada en Estados Unidos.

Según Littler, la mañana del tiroteo, Lucy desafió a su padre durante la discusión, preguntándole cómo se sentiría si ella fuera víctima de una agresión sexual en un contexto relacionado con un delito con armas de fuego. Littler afirmó que Kris Harrison respondió que tenía otras dos hijas viviendo con él y que no le molestaría mucho. Lucy se alteró visiblemente y subió corriendo las escaleras, testificó Littler.

Más tarde ese mismo día, unos 30 minutos antes de que Lucy y Littler salieran para el aeropuerto, Lucy estaba en la cocina cuando su padre la tomó de la mano y la condujo a su habitación en la planta baja, según Littler. Unos 15 segundos después, oyó un fuerte golpe. Littler declaró ante el tribunal que corrió a la habitación y encontró a Lucy tirada en el suelo cerca de la entrada del baño, mientras su padre gritaba.

En una declaración escrita presentada ante el tribunal, Kris Harrison afirmó que el disparo fue accidental. Declaró que él y su hija estaban viendo un noticiero sobre delitos con armas de fuego cuando mencionó que tenía un arma de fuego y le preguntó si quería verla. Dijo que sacó una pistola semiautomática Glock de 9 mm de su mesita de noche y que se disparó al levantarla para mostrársela.

Harrison dijo que no recordaba si tenía el dedo en el gatillo en ese momento. Reconoció tener antecedentes de adicción al alcohol y admitió haber recaído el día del tiroteo, consumiendo aproximadamente 500 mililitros de vino blanco por la emoción que le producía la partida de su hija.

La investigación escuchó el testimonio de un agente de policía que acudió al lugar y notó el olor a alcohol en el aliento de Harrison. Las imágenes de las cámaras de seguridad también mostraron a Harrison comprando dos cajas de 500 mililitros de Chardonnay en un 7-Eleven ese mismo día.

Lucy Harrison había viajado a Texas para las vacaciones con Littler. Trabajaba como compradora para la tienda de moda Boohoo y su familia la describía como una persona apasionada, franca y profundamente comprometida con los problemas sociales y políticos.

Kris Harrison no asistió a la investigación, pero declaró a través de sus abogados que aceptaba plenamente la responsabilidad de lo sucedido. Aseguró que sentía el peso de la muerte de su hija a diario y que cargaría con esa pérdida el resto de su vida.

La madre de Lucy, Jane Coates, dijo ante el tribunal que su hija era "una verdadera fuerza de vida", y agregó que se preocupaba profundamente por el mundo que la rodeaba y no tenía miedo de debatir temas que le importaban.

El forense rechazó la solicitud del equipo legal de Kris Harrison para que se apartara del caso. La investigación se ha aplazado hasta el miércoles, cuando se esperan las conclusiones formales.