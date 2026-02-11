Hay un tipo específico de silencio que se instala en el Palacio de Buckingham cuando la maquinaria de la monarquía se ve amenazada: no la quietud del prestigio, sino el silencio sofocante de una crisis que se niega a permanecer enterrada. Para el rey Carlos III, ese silencio fue quebrantado esta semana, no por un trompetista de Estado, sino por el persistente y horrible fantasma del pasado de su hermano.

Debería haber sido una semana de poder blando y planificación de la sucesión. El príncipe Guillermo estaba en Arabia Saudita, navegando por la delicada cuerda floja geopolítica de reunirse con el príncipe heredero Mohammed bin Salman. Se suponía que sería un escaparate para el futuro: el Premio Earthshot, el deporte femenino y las economías sostenibles. En cambio, el viaje ha sido completamente secuestrado por el siniestro espectro de Jeffrey Epstein.

La sombra del príncipe Andrés sobre las arenas saudíes

El rey está, a todas luces, furioso. Según el corresponsal en el noroeste, Chris Riches, a Su Majestad jamás se le ocurriría emitir una declaración explosiva mientras su heredero se encuentra en una misión diplomática delicada, a menos que la situación fuera catastrófica. Sin embargo, ahí estaba: una declaración pública de que el palacio "apoyaría a la policía" en relación con el último alijo de archivos de Epstein. Al decirle a la policía de Thames Valley que "nos llamara" si necesitaban hablar de su hermano, Carlos ha hecho más que simplemente distanciarse; ha cortado el ancla.

Lo que impacta es el momento. Mientras William se encontraba en Riad, la voz de un periodista cortó el aire preguntando si la familia real había hecho lo suficiente para abordar el escándalo del príncipe Andrés. El príncipe de Gales, siempre profesional, miraba al frente. Era una escena que recordaba los gritos caóticos que se escuchaban afuera de Downing Street, donde los periodistas lanzan preguntas al vacío, sabiendo que nunca obtendrán una respuesta directa.

Pero el silencio lo decía todo. William debería estar hablando del futuro del planeta; en cambio, se ve obligado a cargar con los pecados de un tío que parece incapaz de comprender el daño que ha infligido.

Esto ya no es solo una disputa familiar ni una obsesión sensacionalista. Es un contagio. Cuando el rey visitó Clitheroe el lunes, las habituales ovaciones se vieron interrumpidas por un alborotador que exigió saber cuánto tiempo llevaba al tanto de las travesuras de Andrés. Mientras la multitud abucheaba al hombre, la pregunta persistió. Reveló una verdad creciente e incómoda: la paciencia del público británico no solo es escasa, sino que se ha agotado.

Por qué el príncipe Andrés es ahora el mayor lastre de la Corona

La traición se percibe con especial intensidad al examinar la cronología. En 2010, mientras la difunta reina se encontraba en Balmoral, el príncipe Andrés supuestamente invitó a Epstein y a un grupo de mujeres al Palacio de Buckingham a tomar el té. Esto ocurrió dos años después de que Epstein se declarara culpable de prostitución con una menor.

La difunta reina ofreció a su hijo "pleno apoyo" durante años, quizás cegada por la lealtad materna. Pero Carlos no puede darse el lujo de caer en sentimentalismos. Es un rey que ve cómo sus índices de aprobación caen del 48% al 45% en tan solo unos meses. Para un hombre que ha dedicado toda su vida a prepararse para este puesto, ver cómo la imagen de la firma se diluye por las amistades "imprudentes" de su hermano es un trago amargo.

Hay una oscura, aunque irresistible, ironía en la visita de Guillermo a Arabia Saudí. Solo cabe especular sobre la interpretación que Mohammed bin Salman hace del "problema Andrés" de la monarquía británica. Durante su purga de 2017, el príncipe heredero saudí simplemente confinó a sus parientes díscolos en el Ritz-Carlton hasta que se sometieran. Carlos, limitado por la imagen de una democracia moderna, debe ser más sutil, pero el resultado final es el mismo. La oferta de una casa en Sandringham es una jaula de oro, y el apoyo del rey está al borde del colapso.

Andrés ha pasado décadas negociando con su título, pero ha pagado a la corona con solo un legado de vergüenza. Carlos es, ante todo, padre, y comprende que su hermano no solo está dañando el presente, sino también el futuro de William. La furia del rey está justificada. La trágica realidad es que, para que la monarquía sobreviva, el hermano debe ser sacrificado a los vientos de la responsabilidad.