Zayn Malik vuelve a ser tendencia, y esta vez no es por un nuevo álbum ni una campaña de moda. Durante su aparición del 11 de febrero en el podcast Call Her Daddy, el exmiembro de One Direction reflexionó sobre sus relaciones pasadas, mencionando directamente a Gigi Hadid y soltando una frase que incendió las redes sociales.

"Tenía tendencia a meterme en problemas en mis relaciones, porque era joven, hacía ciertas cosas, hablaba con otras mujeres cuando no debía", admitió en la entrevista con Alex Cooper. "Se vive y se aprende de ello".

No usó la palabra "trampa". No mencionó nombres. Pero tampoco negó haber cometido ninguna falta.

Para los fans que siguieron sus romances de alto perfil con Gigi Hadid y Perrie Edwards, la frase pareció deliberada. Malik pareció reconocer un comportamiento que traspasó los límites sin ofrecer detalles. Cuando dijo que "habló con otras mujeres cuando no debía", muchos lo interpretaron como una infidelidad emocional o posiblemente física. Sin embargo, no llegó a confirmar ninguna aventura.

Malik salió con Hadid intermitentemente desde 2015 hasta 2021. Tienen una hija, Khai, nacida en 2020. Durante la misma entrevista en podcast, se preocupó por el respeto. "Siempre amaré a G", dijo, aclarando que ella es la madre de su hija y que siente un profundo respeto por ella. También cuestionó si lo que sentía en ese momento era verdadero amor, sugiriendo que podría haber sido infatuación o lujuria.

"Porque mi comprensión del amor está en constante evolución. En ese momento, quizá pensé que era amor, pero al crecer, me di cuenta de que quizá no. Quizá era lujuria. Quizá era esto... quizá era aquello... No siento que fuera amor", dijo.

Por suerte, Hadid parece estar felizmente saliendo con Bradley Cooper. Aunque esto tiene que doler.

Su relación con Edwards terminó en 2015 tras tres años de compromiso. En aquel entonces, los tabloides británicos se llenaron de rumores de que Malik había sido visto con otras mujeres. Negó haberle sido infiel en aquel entonces. Edwards describió posteriormente la ruptura como dolorosa y abrupta, aunque ella prácticamente ha seguido adelante y ahora tiene su propia familia.

Lo que destaca en esta nueva entrevista es el tono. Malik calificó su comportamiento pasado de inmadurez. "Se aprende de la vida", dijo, y relacionó sus errores con crecer bajo la fama extrema. Estaba entre los últimos años de la adolescencia y los veintipocos cuando sus relaciones se revelaron públicamente. La presión del estrellato mundial tras dejar One Direction en 2015 solo intensificó el escrutinio.

También describió la soltería como una experiencia "liberadora", explicando que ya no siente culpa ni presión en las relaciones. Este comentario, junto con su reflexión sobre no estar "enamorado", sugiere que está reevaluando el significado del compromiso para él ahora, a sus 33 años.

"Sin faltarle el respeto a todas las relaciones que he tenido", añadió Zayn. "Sin faltarle el respeto en absoluto, fue liberador. Soy de esas personas que se manejan a su propio ritmo, que responden ante sí mismas. Así que fue muy liberador para mí. Podía simplemente hacer cosas, hacer planes. Dormir hasta que quisiera".

Mientras tanto, Hadid ha estado vinculada con Bradley Cooper desde 2023, y ambos parecen enfocados en criar a Khai de manera amistosa.