Se dice que el príncipe Harry está planeando un movimiento estratégico para reparar su relación con su hermano distanciado, el príncipe William, mientras el Príncipe de Gales toma medidas para convertirse en rey.

Se cree que Harry, de 41 años, ha elaborado en secreto un plan, que una fuente ha denominado "una misión diplomática y un plan de batalla cuidadosamente planificados" para poner fin a la disputa entre los hermanos, informa Radar Online .

Se espera que la idea del duque de Sussex coincida con los Juegos Invictus del próximo año en Birmingham, que podrían ser la primera ocasión pública en la que los hermanos se saluden desde el funeral de la reina Isabel II en 2022.

Según un miembro del personal del palacio, el evento podría ser "un momento de rama de olivo, algo simbólico pero seguro, bajo la bandera de una causa que todos puedan apoyar".

El mismo asistente de palacio continuó diciendo que si los dos hermanos fueran vistos juntos, la familia real, en efecto, estaría comunicando que están superando las malas relaciones pasadas que los han preocupado recientemente.

La relación entre Harry y William ha sido tensa desde que Harry se casó con Meghan Markle en 2018 y la pareja posteriormente se mudó a California.

Una fuente real comentó que no hay ninguna indicación por parte de William de que esté dispuesto a reabrir esa puerta.

"Él es profundamente protector de su familia y siente que se hizo demasiado daño en público como para que las cosas se puedan simplemente suavizar".

La fuente agregó que la cautela de William no es terquedad sino un deseo de evitar mayores consecuencias emocionales públicas.

Harry dispuesto a dar el primer paso

Fuentes sugieren que Harry reconoce que el estancamiento no puede continuar indefinidamente.

Otra fuente le explicó a Radar : "Harry parece darse cuenta de que uno de ellos tiene que ceder, y está dispuesto a ser esa persona. Sabe que el tiempo avanza, el rol de William está evolucionando, la monarquía está cambiando, y a todos les conviene bajar la temperatura antes de que el peso de la Corona vuelva a cambiar".

La fuente señaló que las recientes comunicaciones de Harry con su padre, el rey Carlos III, reflejan un esfuerzo más amplio por extender una rama de olivo a la familia.

"El enfoque de Harry ahora se basa en señales discretas en lugar de grandes declaraciones. Quiere demostrar que puede volver a formar parte del grupo sin agitar las aguas, recordando a la familia y al público que puede apoyar a la institución a su manera", añadió una fuente cercana al palacio.

La fuente explicó que el trabajo es lento y que ambos están dando pequeños pasos para recuperar la confianza mutua, según PEOPLE , sin que se enteren. William es menos accesible, dijo la fuente, pero Harry aún cree que si es constante, el hielo entre ellos eventualmente se derretirá.

El rey Carlos III, de 77 años y afectado por un cáncer, también ha intentado mejorar las relaciones. El monarca y Harry tomaron el té en Clarence House el año pasado y, según sus asesores, esta reunión fue un "reinicio respetuoso" y "cauteloso".

Un comentarista real sugirió que Carlos podría estar ahora más abierto a comprender la perspectiva de Harry.

"En privado, puede que reconozca que tanto padre como hijo han cometido errores, pero ya tiene la edad suficiente, y la sabiduría suficiente, para ver cómo sus propias decisiones moldearon la sensación de aislamiento de Harry", dijo el comentarista. La fuente señaló que Carlos parece estar buscando un poco de paz antes de que sea demasiado tarde.