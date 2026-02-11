La sorpresiva inclusión de Alix Earle en el espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny durante el Super Bowl LX desató uno de los debates en línea más intensos de la semana, colocando a la influencer estadounidense en el centro de una conversación cultural sobre la celebridad, la representación y el papel cambiante de las estrellas de las redes sociales en los eventos globales más importantes.

Earle, de 25 años, una personalidad de las redes sociales con millones de seguidores, apareció en el escenario de la "casita" de Bad Bunny junto a artistas de renombre en el Super Bowl en Santa Clara, California.

Su presencia generó aplausos y críticas a partes iguales, lo que llevó a amigos y conocidos influyentes a explicar por qué la habían invitado a uno de los espectáculos en vivo más vistos del mundo. La actuación, liderada por el artista puertorriqueño Bad Bunny, fue histórica: marcó la primera vez que un artista latino encabezaba el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de Apple Music y se presentó casi íntegramente en español, llevando la cultura latinoamericana a un escenario global.

El ascenso y el perfil público de Alix Earle

Alix Ashley Earle nació el 16 de diciembre de 2000 en el condado de Monmouth, Nueva Jersey , y se dio a conocer a través de TikTok, donde sus videos de "Get Ready With Me" y sus conversaciones sinceras sobre su vida personal atrajeron a millones de seguidores. Su influencia se ha extendido más allá de las redes sociales y se ha extendido al entretenimiento convencional: quedó segunda en la temporada 34 de la versión estadounidense de " Dancing With the Stars ", ampliando su alcance y expandiendo su marca personal.

La plataforma de Earle también se ha utilizado en ocasiones para la defensa personal. Ha debatido públicamente sobre problemas de salud mental y compartido recursos para causas sociales, aunque sus críticos argumentan que su participación ha sido inconsistente en ciertos temas.

La Casita del Super Bowl y las intenciones de Bad Bunny

Durante la presentación de Bad Bunny el 8 de febrero de 2026 en el Levi's Stadium, formó parte de un segmento conocido popularmente como la "casita", con celebridades de diversos orígenes culturales. Entre ellas se encontraban Cardi B, Karol G, Pedro Pascal, Jessica Alba y la propia Earle.

David Grutman, empresario hotelero de Miami y amigo cercano de Bad Bunny, habló públicamente sobre la decisión de incluir a Earle. Grutman explicó que el artista pretendía mostrar la inclusividad y representar un panorama cultural más amplio, en particular al presentar a alguien a quien describió como "la cara de la Generación Z". Enfatizó que Bad Bunny estuvo profundamente involucrado en cada decisión creativa y que las elecciones reflejaban un esfuerzo deliberado por capturar diferentes facetas de la sociedad estadounidense en uno de los escenarios culturales más grandes del mundo.

La conexión entre Earle y Grutman también se extiende a los negocios: se informa que Grutman es productor ejecutivo de la próxima serie de telerrealidad de Earle en Netflix , un factor que algunos comentaristas creen que puede haber influido en su selección.

Reacción, reacción y respuesta de Earle

A pesar de las explicaciones de Grutman, la reacción en línea fue inmediata y contundente. Los usuarios de redes sociales cuestionaron por qué una influencer conocida principalmente por su contenido de estilo de vida apareció en el escenario durante una actuación cargada de significado cultural. Algunos la criticaron por no tener un historial directo de defensa de los temas que Bad Bunny enfatizó, como los derechos de los inmigrantes y la unidad cultural.

En respuesta, Earle publicó en su TikTok y otras plataformas, describiendo el momento como "un gran honor" y "muy especial", a la vez que se dirigía directamente a sus detractores en los comentarios. Cuando un usuario sugirió que nunca había usado su plataforma para apoyar los mensajes de Bad Bunny, Earle replicó que ya había participado en redes sociales y que estaba agradecida por la oportunidad.

El debate ha puesto de relieve una tensión cultural más amplia: el lugar de los influencers, que atraen audiencias masivas en línea, en las instituciones culturales tradicionales, frente a los artistas o activistas más convencionales.

Implicaciones industriales y culturales

La inclusión de una figura como Alix Earle en un evento de esta magnitud demuestra la dinámica cambiante de la influencia de las celebridades en la era digital. Hoy en día, las estrellas de las redes sociales suelen tener audiencias que rivalizan con las de los artistas convencionales, y los millones de seguidores de Earle dan fe de su alcance.

Sin embargo, la reacción negativa también subraya el escepticismo persistente sobre la legitimidad de la cultura de los influencers al coincidir con momentos que celebran el patrimonio cultural o temas sociopolíticos. Observadores de ambos bandos han señalado que, si bien la inclusión de Earle pudo haber atraído a la audiencia más joven a la transmisión, también planteó dudas sobre la autenticidad y la representación.

Para Bad Bunny, el espectáculo de medio tiempo fue más que entretenimiento: fue una declaración de identidad y visibilidad para la cultura latinoamericana en uno de los escenarios deportivos más importantes de Estados Unidos. La presencia de Earle, ya fuera elogiada o criticada, se convirtió en parte de esa narrativa compleja y amplificó un diálogo más amplio sobre cómo las figuras de los medios modernos se relacionan con la globalización.