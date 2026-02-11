James Van Der Beek, el actor estadounidense conocido por su papel revelación como Dawson Leery en Dawson's Creek, falleció a los 48 años tras una larga lucha contra el cáncer colorrectal en etapa 3. Su fallecimiento se confirmó el 11 de febrero de 2026.

Van Der Beek saltó a la fama a finales de los 90 y forjó una carrera que duró décadas, incluyendo películas como Varsity Blues y papeles televisivos en Don't Trust the B---- in Apartment 23 y CSI: Cyber. Nacido en Connecticut en 1977, comenzó a actuar en su juventud y se convirtió en un rostro clave del drama adolescente para una generación.

En una declaración compartida por su esposa, Kimberly Van Der Beek, lo recordó como un esposo y padre devoto. Le sobreviven Kimberly y sus seis hijos. La familia de Van Der Beek agradeció a sus fans por su apoyo y destacó el profundo amor que lo sostuvo durante su enfermedad.

Nuestro querido James David Van Der Beek falleció en paz esta mañana. Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia. Tenemos mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y la sacralidad del tiempo. Esos días llegarán. Por ahora, pedimos tranquilidad y privacidad mientras lloramos a nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo.

Su franqueza sobre su experiencia con el cáncer en los últimos años ayudó a generar conciencia sobre la enfermedad y la importancia de la detección temprana, incluso entre los adultos más jóvenes.

