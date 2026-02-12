La cadena de televisión coreana SBS ha anunciado oficialmente su programación dramática para 2026. Esto significa que la cadena tendrá un año intenso con una mezcla de romance, fantasía, drama legal, acción y crimen, todas con grandes estrellas y éxitos que regresan.

SBS vuelve a centrarse en el romance, un género que ganó popularidad el año pasado. Koreaboo afirma que la cadena mantiene esa tendencia con varios proyectos románticos con diferentes tonos y ambientaciones.

"Sold Out On You" es una comedia romántica sobre un granjero con tres trabajos y un presentador de televisión de renombre que no puede dormir. Sus vidas están entrelazadas día y noche. Es uno de los títulos más comentados. La elección de Ahn Hyo Seop y Chae Won Bin ya ha dado mucho que hablar.

"Un Mundo Feliz" es otra historia de amor que ha recibido mucha atención. Trata sobre una villana de la era Joseon y un chaebol actual que se enamoran. Lim Ji Yeon interpreta dos papeles: una actriz moderna y una villana histórica poseída. Heo Nam Jun interpreta a su interés amoroso. Koreaboo afirma que el público sigue de cerca el proyecto para ver cómo cambia Lim Ji Yeon y qué tan bien se llevan los dos actores.

Con "Nine to Six", un romance laboral protagonizado por Park Min Young y Yook Sungjae, SBS también amplía su catálogo de series románticas. Naver afirma que la serie aborda el problema de elegir entre el trabajo y el amor que muchas personas enfrentan hoy en día. Al principio, la gente se interesó por las diferencias entre los dos protagonistas.

SBS está añadiendo más géneros a su programación además del romance. "Phantom Lawyer" es un drama legal con un giro inesperado: el protagonista es un abogado que ve fantasmas. Yoo Yeon Seok y Esom son las estrellas del programa, y Koreaboo afirma que la gente está emocionada de ver una nueva forma de contar historias en los tribunales.

Basado en un popular webtoon de Naver, "Manager Kim" ofrece acción y profundidad emocional. Naver afirma que la serie está protagonizada por So Ji Sub, un padre común y corriente que lo arriesga todo para salvar a su hija. Promete mucha acción y temas contundentes sobre la paternidad.

"Doctor X: La Era de la Mafia Blanca", protagonizada por Kim Ji Won y Lee Jung Eun, es otra película que los fans del cine negro médico disfrutarán. Trata sobre la corrupción en el ámbito médico. Koreaboo afirma que el equipo creativo y el sólido elenco del proyecto han recibido mucha atención.

La incorporación de clásicos clásicos fortalece aún más la programación. "Flex X Cop 2" recupera a su director y guionista original, y Jung Eun Chae se une como nueva compañera de investigación. "Good Partner 2" da continuidad a una primera temporada que tuvo un 21% de audiencia, según Naver.

SBS también lanzó un video del desafío de relevos "Ride SBS" con su elenco de 2026, lo que generó aún más entusiasmo por el año venidero.