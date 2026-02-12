Nicole Curtis, la estrella de "Rehab Addict", fue despedida de HGTV tras la publicación de imágenes inéditas que muestran a la estrella de telerrealidad profiriendo un insulto racista. La cadena confirmó la medida disciplinaria tras la publicación del video.

En una declaración oficial compartida con TMZ, HGTV dijo que "recientemente se enteró de un comentario racial ofensivo realizado durante la filmación de Rehab Addict".

La cadena agregó: "Entendemos que un lenguaje como este es hiriente y decepcionante para nuestros espectadores, socios y empleados, y no se alinea con los valores de HGTV".

HGTV confirmó que el programa fue eliminado de sus plataformas. "Debido a este incidente, hemos eliminado la serie de todas las plataformas de HGTV. Seguimos comprometidos a fomentar una cultura de respeto e inclusión en nuestro contenido y en nuestro entorno laboral", concluyó el comunicado.

RadarOnline obtuvo el video en el que se escucha a Curtis, de 49 años, exclamar "¿Por qué? ¡Es el último! ¡Ay, maldito negro! (nxxer" mientras tiene dificultades con las obras de renovación. En la grabación, se le escucha pedir a su equipo que borre el clip, diciendo: "¿Qué mierda acabo de decir? Nick, tienes que, tienes que, ¿puedes parar eso? ¡Qué cagada!".

Curtis luego abordó la situación en redes sociales, aparentemente restándole importancia a la controversia mientras promocionaba su programa. Publicó una foto anunciando el nuevo episodio y escribió que "llegará hasta el último aliento, orgullosa de haber hecho esto con más realismo y crudeza que nadie".

Ella explicó su proceso de producción: "Soy yo, mis chicos de construcción. En los días importantes (es decir, cuando hay una construcción enorme, como un techo), usamos dos cámaras, pero la mayoría de las veces, solo una. Nunca se ha tratado de mi apariencia (lo arreglo en posproducción); siempre se ha tratado de la casa".

Curtis también destacó los desafíos de las renovaciones pasadas, incluidos los encuentros con "ocupas ilegales, drogas, desechos humanos, lo más desagradable que puedas imaginar", y agregó que su equipo restauró con éxito la Casa Doris y señaló: "Nicole Curtis (soy yo) y el equipo restauran la historia".

Antes del comunicado de HGTV, la cadena eliminó discretamente una publicación de Instagram que promocionaba el regreso de Curtis al programa. Al hacer clic en el enlace, los usuarios aparecían en un mensaje que decía: "El enlace a esta foto o video podría estar roto o la publicación podría haber sido eliminada", lo que indicaba que la cadena había tomado medidas preventivas.

La palabra dicha por Curtis es un término racial ofensivo que tiene su origen en el sistema de esclavitud transatlántica y en el colonialismo europeo de los siglos XVI al XIX. Proviene de adaptaciones en lenguas europeas de palabras usadas para referirse a personas de África, pero en el contexto de la esclavitud en América adquirió un significado profundamente deshumanizante.

Durante siglos, fue utilizado por comerciantes de esclavos, colonizadores y posteriormente por las sociedades segregacionistas para justificar la esclavitud, la violencia racial, la exclusión legal y la negación de derechos civiles a las personas negras. En Estados Unidos, el término se consolidó como un insulto cargado de odio durante la era de la esclavitud, las leyes Jim Crow y los linchamientos, funcionando como una herramienta lingüística para afirmar supremacía racial y degradar sistemáticamente a una población entera. Su peso histórico no es abstracto: está directamente ligado a abusos físicos, económicos y simbólicos, por lo que hoy se reconoce como una palabra inseparable de ese legado de violencia y opresión.