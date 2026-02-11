Blake Lively y Justin Baldoni llegaron a un tribunal federal de Manhattan vestidos con atuendos extrañamente coordinados en un día destinado a una negociación legal seria sobre el caso de su película It Ends with Us, una conferencia de conciliación ordenada por el tribunal destinada a evitar o dar forma al curso de su disputa de alto riesgo antes de un juicio en mayo.

La inusual simetría sartorial se desarrolló como un broche de oro visual: Lively con un traje verde oliva combinado con una atrevida blusa rosa intenso y detalles en lima; Baldoni con pantalones gris pizarra, un abrigo verde oliva y una bufanda rosa pálido. El parecido fue tan sorprendente que las tiendas de moda lo consideraron una coincidencia accidental en lugar de una elección coordinada, un contraste caprichoso con la tensión del litigio federal.

O tal vez, como señalan algunos en Internet, estaban canalizando la proverbial rama de olivo.

Una guerra legal que comenzó tras bastidores

Su comparecencia ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York no fue una simple sesión de fotos, sino parte de una conferencia de conciliación ordenada por el tribunal y supervisada por la magistrada Sarah L. Cave. Estas audiencias son confidenciales y están diseñadas para impulsar a ambas partes hacia una resolución antes de la fecha programada para el juicio, actualmente fijada para el 18 de mayo de 2026. Si las negociaciones para llegar a un acuerdo fracasan, el caso procederá a un juicio civil.

Lively presentó una demanda en diciembre de 2024 acusando a Baldoni de acoso sexual y represalias durante la producción de la película "It Ends With Us" (2024). Alega que el comportamiento inapropiado y un ambiente laboral hostil causaron daños a la reputación y a las finanzas, y reclama aproximadamente 161 millones de dólares en daños. Baldoni ha negado estas acusaciones.

En un giro dramático de la disputa, Baldoni originalmente presentó una contrademanda de 400 millones de dólares contra Lively, su esposo Ryan Reynolds y otros por difamación y extorsión, pero esa contrademanda fue desestimada por un juez en 2025 después de que no pudo revivirla.

La ironía de la moda en los tribunales

Puede que los equipos parezcan irreverentes, pero incluso analistas legales experimentados señalan que las conferencias de conciliación son un asunto serio. Permiten a las partes contrarias concretar posibles acuerdos y explorar las vulnerabilidades de sus respectivas posiciones legales, sin que se publiquen testimonios. Ambas partes han manifestado su disposición a negociar, aunque ninguna ha debatido públicamente los términos específicos.

Sin embargo, tanto los espectadores como los editores de moda no pudieron evitar notar la simetría visual mientras Lively y Baldoni entraban al juzgado por entradas separadas. En un momento en que su disputa ha atraído la atención de los grandes medios de comunicación, se ha visto vinculada a textos desclasificados que involucran a otras celebridades y ha suscitado comentarios de expertos sobre el daño a la reputación, la paleta de colores verde oliva y rosa inyectó un toque casi surrealista a un entorno legal por lo demás monótono.

Lo que está en juego más allá del armario

El enfrentamiento entre Lively y Baldoni se ha convertido en una de las sagas legales más inesperadas de Hollywood, mostrando el trabajo interno poco favorecedor de los productores cinematográficos, así como textos y correos electrónicos impactantes de Taylor Swift y el marido de Lively, Ryan Reynolds.

Los archivos no sellados también han incluido comunicaciones que involucran a figuras prominentes y provocaron oleadas de cobertura mediática que diseccionaron todo, desde disputas de producción en el set hasta mensajes de texto detrás de escena y estrategias de relaciones públicas.