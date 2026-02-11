Tras su muerte a los 48 años, está previsto que una última actuación de James Van Der Beek llegue al público a finales de este año.

Van Der Beek se unió recientemente al elenco de Elle, la próxima serie precuela del universo Legally Blonde, desarrollada para Prime Video. El estreno de la serie está previsto para el 1 de julio de 2026, y el rodaje de su primera temporada ya había finalizado antes de su fallecimiento.

En la serie, Van Der Beek interpreta a Dean Wilson , el ambicioso candidato a la alcaldía de la ciudad, quien también se desempeña como superintendente del distrito escolar local. Este papel lo posiciona como una figura clave de autoridad adulta en la historia, alguien que probablemente desafiará y chocará con la adolescente Elle Woods.

La serie se centra en la joven Elle Woods, interpretada por Lexi Minetree , durante sus años de instituto, mucho antes de ingresar a la Facultad de Derecho de Harvard. En lugar de revisitar la comedia universitaria rosada que los fans conocen, Elle explora las experiencias formativas que moldearon al icónico personaje, presentado por primera vez en la película de 2001 Legally Blonde .

La productora ejecutiva Reese Witherspoon , quien interpretó el papel de Elle Woods en la pantalla, confirmó previamente que la primera temporada había finalizado su producción y que la serie ya había sido renovada para una segunda temporada. Aún no está claro cómo abordará el equipo creativo el personaje de Van Der Beek en futuras entregas.

Para los fans de toda la vida, el reparto resultó ser discretamente poético. Van Der Beek, quien se convirtió en un rostro distintivo de la televisión adolescente de finales de los 90 en Dawson's Creek, regresaba a una historia de transición a la adultez centrada en la juventud, la ambición y la identidad. Esta vez, sin embargo, asumió una posición de poder y madurez, interpretando a una figura política y educativa que guiaba a un joven protagonista ambicioso.

Personas cercanas a la producción han confirmado que pudo completar el rodaje de la temporada antes de que su enfermedad progresara. Por lo tanto, Elle será una de sus últimas apariciones en pantalla.

El elenco rinde homenaje a Van Der Beek después de que se conociera la noticia de su fallecimiento.

La actriz principal de Elle, Lexi Minetree, escribió: "Oh, James, no hay palabras para expresar cuánto te extrañaremos. Gracias por tu fortaleza de espíritu y tu arte".

"Una de las personas más encantadoras. Fue un gran honor haber sido parte de su proyecto final y su legado. Descansa en paz", agregó Gabby Policano.

Cuando la serie se estrene el 1 de julio, no solo presentará a una nueva generación la historia del origen de Elle Woods. También marcará una emotiva despedida para una actriz cuya carrera abarcó décadas, desde galán adolescente hasta artista consagrada.

Para muchos espectadores, verlo en Elle tendrá un peso añadido. Lo que se suponía que sería otro capítulo en una larga carrera ahora será un recuerdo imborrable.