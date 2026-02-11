Tras la muerte de James Van Der Beek el 11 de febrero de 2026, el dolor que rodeaba a su familia se convirtió rápidamente en algo más: urgencia.

Amigos cercanos a los Van Der Beek lanzaron una campaña de GoFundMe para apoyar a su esposa, Kimberly Van Der Beek, y a sus seis hijos tras lo que los organizadores describen como una devastadora batalla financiera de dos años contra el cáncer colorrectal en etapa 3. La campaña inicialmente buscaba recaudar $350,000. Posteriormente, subieron la meta a más de medio millón de dólares.

En cuestión de horas, había superado los $339,000 (al momento de publicar este artículo), lo que refleja una contundente respuesta de fans y amigos decididos a ayudar.

El texto de la campaña es directo y emotivo:

James Van Der Beek fue un querido esposo, padre y amigo que marcó la vida de todos los que lo rodeaban. Tras una larga y valiente batalla contra el cáncer, James falleció el 11 de febrero de 2026, dejando atrás a su devota esposa, Kimberly, y a sus seis maravillosos hijos. Durante su enfermedad, la familia enfrentó no solo desafíos emocionales, sino también una importante presión financiera, mientras hacían todo lo posible por apoyar a James y cuidar de él. Tras esta pérdida, Kimberly y sus hijos se enfrentan a un futuro incierto. Los costos de la atención médica de James y la prolongada lucha contra el cáncer han dejado a la familia sin recursos. Se esfuerzan arduamente para permanecer en casa y asegurar que sus hijos puedan continuar su educación y mantener cierta estabilidad durante este momento tan difícil. El apoyo de amigos, familiares y la comunidad en general marcará una gran diferencia en el camino que les espera. Su generosidad ayudará a cubrir los gastos básicos, pagar las facturas y apoyar la educación de los niños. Cada donación, sin importar el monto, ayudará a Kimberly y a su familia a encontrar esperanza y seguridad mientras reconstruyen sus vidas.

Según People , la presión financiera no comenzó tras su muerte. Fue aumentando silenciosamente durante su enfermedad. A finales de 2025, al intensificarse el tratamiento, Van Der Beek recurrió a medidas profundamente personales para compensar el aumento de los gastos médicos. Subastó recuerdos relacionados con sus papeles más emblemáticos, incluyendo artículos relacionados con Dawson's Creek y Varsity Blues . Lo que una vez simbolizó hitos profesionales se convirtió en un salvavidas para su familia.

Esas ventas, aunque significativas, no fueron suficientes para cubrir el largo período de atención, tratamiento y pérdida de ingresos. Sus amigos dicen que la campaña de GoFundMe fue creada por seres queridos que vieron la realidad de cerca. Kimberly luego compartió la campaña públicamente, expresando su gratitud y reconociendo el inmenso apoyo.