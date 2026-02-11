El público lo conoció primero como Dawson Leery en Dawson's Creek. Para quienes estuvieron más cerca de él, fue algo mucho más duradero. Sobre todo, padre de seis hijos.

Con el fallecimiento de James Van Der Beek a los 48 años tras una batalla contra el cáncer colorrectal en etapa 3, el dolor que se expande comienza en casa. Su esposa durante 15 años, Kimberly Van Der Beek, compartió la noticia de su muerte en un comunicado marcado por una fe serena y gratitud, pidiendo privacidad mientras la familia llora al esposo y padre que era el pilar de su mundo.

"Nuestro amado James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia. Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y lo sagrado del tiempo. Esos días llegarán. Por ahora pedimos privacidad y serenidad mientras lloramos a nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo", escribió Kimberly en redes sociales al dar a conocer la noticia de su fallecimiento.

Casados en 2010, James y Kimberly construyeron una vida que se fue alejando de la intensidad de Hollywood para acercarse a algo más intencional. En los últimos años se mudaron a Texas, eligiendo espacio, naturaleza y el ritmo familiar por encima de las alfombras rojas. Amigos dicen que ese cambio reflejaba sus prioridades. La fama lo presentó al mundo, pero la paternidad lo definió.

Deja a seis hijos: Olivia, 15; Joshua, 13; Annabel, 12; Emilia, 9; Gwendolyn, 7; y Jeremiah, 4. En entrevistas y reflexiones en redes sociales, Van Der Beek solía describir la crianza como su mayor maestra. Escribió sobre la humildad de criar hijas fuertes e hijos reflexivos. Habló abiertamente sobre la fragilidad de la vida, especialmente después de que la familia atravesara pérdidas de embarazo en años anteriores. Esas experiencias, decía, profundizaron su gratitud por cada momento ordinario.

Más allá de su esposa e hijos, Van Der Beek es llorado por sus padre James William Van Der Beek. Criado en Cheshire, Connecticut, el actor a menudo atribuía a su fallecida madre Melinda Weber, exbailarina de Broadway, el haber cultivado su ambición artística. Ella apoyó sus primeros pasos en la actuación y lo ayudó a comenzar a audicionar en Nueva York cuando era adolescente. Su padre, ejecutivo empresarial y exatleta, le inculcó disciplina y firmeza durante los años vertiginosos de fama repentina.

También le sobreviven sus hermanos, incluido su hermano Jared y su hermana Juliana, quienes compartieron sus primeros años mucho antes de que el público televisivo conociera su nombre.

En los días posteriores a su muerte, los homenajes han llegado de colegas y fanáticos, muchos recordando su papel revelación y sus posteriores reinvenciones. Sin embargo, quienes estuvieron más cerca de él hablan menos de hitos profesionales y más de presencia. Eventos escolares a los que asistía. Cenas familiares protegidas. Mañanas convertidas en algo sagrado.

Para Kimberly y sus seis hijos, la pérdida es inconmensurable. El hombre que una vez se convirtió en símbolo cultural del anhelo adolescente terminó construyendo una vida privada centrada en el amor, la fe y el hogar. Al despedirlo, su familia no sostiene al personaje que el mundo recuerda, sino al esposo que se hacía presente cada día y al padre que los eligió por encima de todo.

El reflector se apaga. El legado permanece, sostenido por los seres queridos que lo conocieron mejor.