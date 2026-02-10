El sueño olímpico de Lindsey Vonn podría haber terminado en un abrir y cerrar de ojos en las pistas de Cortina, y su padre afirma que también debería marcar el final de su ilustre carrera competitiva. Su dramático accidente en el descenso femenino de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 ha suscitado un debate sobre los límites del deporte de élite y el coste de perseguir la grandeza a los 41 años.

Un informe reveló que la estrella estadounidense del esquí llevaba apenas 13 segundos de descenso cuando rozó una barrera, perdió el control y se estrelló en la pista helada de Cortina d'Ampezzo, Italia. La caída fue tan grave que Vonn tuvo que ser trasladada en helicóptero desde la montaña y trasladada a un hospital de Treviso para ser operada de su pierna izquierda fracturada.

Declaración del padre: 'Fin de su carrera'

Inmediatamente después, los informes revelan un duro mensaje del padre de Vonn, Alan Kildow. En una entrevista telefónica, simplemente dijo: "Tiene 41 años y este es el final de su carrera. No habrá más carreras de esquí para Lindsey Vonn mientras yo tenga algo que decir al respecto".

Kildow, un ex esquiador de carreras que enseñó a su hija a esquiar, observaba la carrera desde la meta con otros espectadores cuando ocurrió el accidente. Describió la conmoción y el trauma del momento y ofreció una perspectiva poco común sobre el estado de ánimo de la familia mientras Vonn recibe tratamiento.

La familia a su lado durante la recuperación

Los hermanos y el padre de Vonn permanecieron con ella en el hospital tras el accidente, lo que reforzó su unidad durante su recuperación. "Es una persona muy fuerte... conoce el dolor físico y comprende las circunstancias en las que se encuentra", dijo Kildow, reconociendo tanto su resiliencia como el impacto emocional.

El hospital confirmó que se encontraba en condición estable después de la cirugía, y los funcionarios del equipo de esquí de EE. UU. dijeron que está siendo bien atendida por el mejor personal médico en el lugar en Italia.

Legado y riesgo: una carrera definida por el coraje

El regreso de Vonn al circuito de la Copa del Mundo la temporada pasada, tras casi seis años de retiro, fue en sí mismo notable. Ganó dos carreras de descenso y subió al podio en múltiples ocasiones, un resurgimiento inesperado que desafió la idea convencional sobre la edad y las lesiones en el deporte de élite. Su currículum ya incluye tres medallas olímpicas y un récord de 84 victorias en la Copa del Mundo, solo superada por su compañera de equipo Mikaela Shiffrin entre las mujeres.

ESPN ha compartido que Vonn ya había sufrido una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda tan solo nueve días antes de los Juegos, pero siguió adelante con su campaña olímpica a pesar de la lesión. Sin embargo, en la prueba del descenso olímpico, donde las velocidades superan los 128 km/h y el margen de error es de milímetros, los riesgos se hicieron dolorosamente evidentes. Kildow expresó que el accidente no estaba relacionado con el problema preexistente del ligamento cruzado anterior de Vonn, sino que se debió a una trayectoria de carrera mal calculada al principio de su carrera.

Debate en la comunidad de esquí

La decisión de Vonn de competir con una rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) ya había generado debate en el mundo del esquí. Según The Guardian , muchos atletas defendieron su autonomía para competir, argumentando que el riesgo es inherente al deporte y que solo ella podía medir sus propios límites. Otros enfatizaron que el accidente fue un suceso fortuito —"desafortunado" más que inevitable— y elogiaron su determinación de regresar a los Juegos Olímpicos.

Si la declaración de Kildow se convierte en la última palabra sobre la carrera deportiva de Vonn, cerraría el capítulo más emocionante del esquí alpino. Su historia se ha caracterizado por remontadas extraordinarias, una competitividad feroz y una disposición a superar los límites. Tanto para los aficionados como para los demás atletas, la atención se centra ahora en su recuperación y el legado que deja, no solo en medallas y victorias, sino en la inspiradora resiliencia que demostró al seguir persiguiendo su sueño olímpico contra todo pronóstico.