La actriz y directora estadounidense Katie Holmes conmovió profundamente a los fans de 'Dawson Creek' con su mensaje de despedida a James Van Der Beek, su coprotagonista de la icónica serie, quien falleció de cáncer colorrectal a los 48 años.

Holmes, quien con Van Der Beek, Michelle Williams y Joshua Jackson, se convirtieron en actores reconocidos mundialmente y adorados por legiones de adolescentes y jóvenes adultos a nivel mundial, había apoyado a su compañero y amigo en múltiples ocasiones, incluyendo su participación en el evento de recaudación de fondos para el tipo de cáncer que le quitó la vida el año pasado, con el resto del elenco.

Su mensaje fue sentido y un testimonio del cariño entre ambos.

James Gracias. Compartir un espacio con tu imaginación es algo sagrado, respirar el mismo aire en la tierra del creer y confiar en que los corazones de los demás están a salvo en su forma de expresarse... Estos son algunos de los recuerdos, junto con risas, conversaciones sobre la vida, canciones de James Taylor, aventuras de una juventud única... Valentía. Compasión. Generosidad. Fortaleza.

Un amor profundo por la vida y la decisión de vivirla con la integridad de quien entiende que la vida es arte, creando un matrimonio hermoso, seis hijos llenos de amor, el viaje de un Héroe. Lloro esta pérdida con un corazón que sostiene la realidad de su ausencia y una profunda gratitud por la huella que dejó en él. Para Kimberly y los niños, siempre estaremos aquí para ustedes. Y siempre estaremos ahí para colmarlos de Amor y Compasión.

Otros miembros del elenco de Dawson's Creek también publicaron sus homenajes en las redes sociales. Una de las primeras fue la actriz y podcaster Busy Philipps, quien se unió a la serie en las últimas temporadas.

En un mensaje compartido en Instagram, Philipps describió a Van Der Beek como "uno entre mil millones" y expresó su solidaridad con su familia, incluyendo a su esposa y sus seis hijos.

Chad Michael Murray describió a Van Der Beek como "un gigante" en un homenaje en redes sociales, elogiando su personaje e influencia.

Kerr Smith, quien interpretó a Jack McPhee en Dawson's Creek, se refirió a Van Der Beek como un hermano. En otra publicación, Smith dijo que lo extrañaría profundamente, destacando las relaciones forjadas durante la producción de la serie.

Mientras miles de personas acudieron al llamado de amigos y Kimberly Van Der Beek, la esposa del fallecido actor, y han donado más de un millón de dólares, para la hora de esta publicación, a una cuenta de GoFund Me. Si bien hay una donación de cien mil dólares y otra de 25 mil, la mayoría son de montos inferiores a los 50 dólares, demostrando el cariño que sembró James Van Der Beek a lo largo de su carrera actoral.