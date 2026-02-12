La moda de lujo no se trata solo de estética, sino también de estrategia. Para muchos compradores, adquirir piezas de alta gama como bolsos acolchados de Chanel o clásicos de Louis Vuitton es más que un capricho, sino una compra meditada, influenciada por el lugar de compra.

Londres y París se encuentran entre las principales capitales de compras del mundo. Sin embargo, con diferentes sistemas fiscales, fluctuaciones monetarias y estrategias de precios, una ciudad puede ser significativamente más barata que la otra, dependiendo de lo que compres y de tu lugar de origen.

En esta guía compararemos costos, exploraremos cómo funcionan el impuesto al valor agregado (IVA) o los reembolsos de impuestos, incluiremos aspectos clave a considerar antes de comprar y brindaremos consejos prácticos para ayudarlo a decidir: ¿Londres o París?

Cómo funcionan realmente los precios del lujo

Precios base minoristas y tipos de cambio

Las marcas de lujo intentan mantener una imagen global consistente, pero los precios no son completamente uniformes. Varían según el mercado para reflejar los impuestos, aranceles, el valor de la moneda y, en ocasiones, la estrategia de venta local.

En París, cuna de grandes casas como Chanel y Louis Vuitton, muchos artículos tienen precios competitivos en comparación con los mercados globales. Las investigaciones muestran que, una vez incluidos los impuestos locales, los precios de artículos como los bolsos Louis Vuitton o los artículos Gucci en Francia suelen ser inferiores a los del Reino Unido, Estados Unidos o Asia.

Por ejemplo, una Louis Vuitton Pochette Metis podría costar unos 2050 € (2,432.76 dólares) en Francia, frente a las 1830 £ (2,494.0 dólares) en el Reino Unido. Tras considerar la conversión de moneda y el IVA, puede resultar más económica al comprar en París.

Londres, por otro lado, se ha beneficiado en general de una libra más débil tras el Brexit, lo que en ocasiones ha hecho que los artículos de lujo sean más asequibles que en Estados Unidos. Un Louis Vuitton Speedy 30 podría ser más barato en Londres que en París y cualquier ciudad estadounidense en ciertos momentos, pero esta ventaja fluctúa con los tipos de cambio.

IVA y devoluciones de impuestos

Uno de los factores más importantes al comparar precios es el impuesto. Tanto Francia como el Reino Unido aplican un IVA del 20 % a los artículos de lujo; sin embargo:

En París, Francia, los residentes no europeos tienen derecho a la devolución del IVA en compras superiores a un importe mínimo. Tras presentar la documentación correspondiente en las tiendas y escanear los formularios en el aeropuerto, se puede recuperar una parte considerable del precio. Suele ser entre el 10 % y el 12 %, lo que reduce notablemente el coste real de una bolsa de 5000 € al finalizar la compra.

En Londres, Reino Unido, las normas cambiaron tras el Brexit. El Reino Unido ya no ofrece un programa estándar de devolución del IVA para turistas internacionales. Esto significa que el precio que ves se acerca más al que pagas, sin un reembolso real.

Esta diferencia significa que París generalmente ofrece mayores ahorros potenciales para los visitantes que compran bienes de lujo.

Qué tener en cuenta antes de comprar

Artículos de stock y exclusivos

Las boutiques parisinas, especialmente en la Rue Cambon o la Avenue Montaigne, suelen tener acceso a colores exclusivos o ediciones de coleccionista que no se encuentran en otros lugares. Las tiendas de Londres pueden tener un amplio stock, especialmente en grandes almacenes multimarca como Selfridges o Harrods, pero la tienda insignia de París puede tener la mayor variedad y nivel de exclusividad.

Compras en outlets

Si el precio es lo que te importa, no pases por alto los outlets de las afueras de Londres, como Bicester Village. Allí puedes encontrar artículos de lujo de temporadas pasadas de marcas como Gucci, Burberry y Loewe con importantes descuentos. Estas tiendas no tienen los mismos precios que las grandes tiendas parisinas, pero pueden ser una buena forma de ahorrar dinero en tus compras.

Mercado de lujo de segunda mano

El mercado de artículos de lujo de segunda mano ha experimentado un auge global, incluso en París, donde las boutiques de consignación ofrecen piezas auténticas de Chanel o Hermès a precios reducidos, a menudo entre un 20 % y un 30 % inferiores al precio de venta al público. Esta es una excelente opción para compradores inteligentes que no buscan piezas nuevas.

Entonces, ¿qué ciudad ofrece el mejor valor?



Para la mayoría de los visitantes, especialmente de fuera de Europa, París suele ser la mejor opción. Después de impuestos y cambio de divisas, comprar en París suele ser una mejor opción en general, ya que se puede recuperar el IVA y los precios de artículos como bolsos de Chanel y Louis Vuitton suelen ser más bajos.

Londres puede ser competitivo, sobre todo cuando la debilidad de la libra esterlina estabiliza los precios. Pero como ya no recibe reembolso del IVA, no ofrece tanta ventaja como París. Puedes planificar con antelación y elegir dónde comprar consultando los precios en las páginas web oficiales de las marcas de cada país antes de viajar.

Consejos rápidos para compras inteligentes