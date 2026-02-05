Willow Smith aprovechó su aparición en la tienda efímera Sweet Shop de Dior en West Hollywood para destacar cuestiones más amplias de inclusión y representación en la industria de la belleza. Su aparición no solo presentó la renovada línea de belleza Addict de la marca, sino que también sirvió como plataforma para generar debate sobre la diversidad en un sector históricamente definido por la exclusividad.

El pop-up de Dior ofreció un ambiente divertido y de colores dulces, al que Smith le agregó una capa significativa.

Dior lanza una tienda pop-up de dulces

El 4 de febrero, Dior transformó un espacio de Sunset Boulevard en una original "Dior Sweet Shop" para presentar su renovado aceite labial Addict Lip Glow y tres nuevas fragancias: Rosy Glow, Peachy Glow y Purple Glow. Los interiores en tonos pastel de la tienda temporal y las estaciones interactivas de belleza y postres ofrecieron un ambiente lúdico para que los asistentes experimentaran lo último del universo de belleza de Dior.

Pero tras este tema de confitería se esconde un mensaje estratégico de marca: la belleza debe ser expresiva, personal y, fundamentalmente, diversa.

Willow Smith habla sobre la representación de la belleza

Smith, una de las tres embajadoras globales de la campaña Dior Addict junto a Anya Taylor-Joy y Jisoo de BlackPink, aprovechó la ocasión para hablar sobre la representación en el mundo de la belleza. Habló con franqueza y reflexionó sobre su importancia.

La artista señaló que, como mujer de color con piercings, tatuajes y cabello con textura, su presencia desafía los cánones de belleza tradicionales. Enfatizó que su "look alternativo" transmite el mensaje de que las diversas formas de belleza son válidas y merecen reconocimiento.

"Este tipo de belleza también es hermosa, y todo tipo de belleza debería ser aceptada en estos espacios", afirmó, según WWD . Sus palabras reflejan un cambio que ya está en marcha en la moda y la belleza, donde las marcas acogen cada vez más la diversidad y redefinen la belleza.

Sus antiguas defensas de la belleza

Incluso antes de su reciente desfile pop-up en Dior, Smith se había mostrado abierta a cuestionar los estándares de belleza convencionales. En una entrevista con CR Fashion Book en 2016, rechazó la idea de categorizar lo bello y lo feo.

Esa mentalidad inicial encaja con lo que dijo cuando se convirtió en embajadora global de Chanel. Habló de lo importante que fue para ella trabajar para una gran marca de lujo siendo una joven negra con rastas. Dijo que la representación significaba que las chicas con su aspecto supieran que encajan en esos lugares, un sentimiento que nace de la autoestima y la aceptación.

En su entrevista de 2025 con Cosmopolitan como Embajadora de Belleza de Dior, Smith volvió a hablar sobre este cambio en los estándares de belleza entre generaciones. Dijo: "Mi generación está avanzando hacia una visión más amplia e inclusiva de la belleza, y creo que el estándar se está convirtiendo en aquello que te hace sentir más segura". Esto demuestra que Smith cree que la moda y la belleza deben apoyar diferentes formas de expresarse.

Cómo Dior abraza la belleza diversa

Las casas de moda de lujo están modificando cada vez más sus campañas para llegar a un público más joven, socialmente consciente y culturalmente diverso.

La decisión de Dior de combinar a Smith con otras dos personalidades distintivas —la elegancia clásica de Taylor-Joy y la influencia pop global de Jisoo— demuestra un esfuerzo deliberado por presentar la belleza como algo multifacético. Cada embajador representa una estética, una cultura y una generación distintas, desafiando colectivamente la idea de que la belleza de lujo se rige por un único estándar.

Esta estrategia no sólo se alinea con la herencia de innovación y arte de la marca, sino que también posiciona a Dior como líder en el movimiento continuo de toda la industria hacia una representación auténtica.