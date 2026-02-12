Los archivos de Epstein, publicados recientemente, han arrojado luz sobre un sorprendente objetivo geopolítico: el Vaticano. Comunicaciones internas sugieren que Steve Bannon orquestó una estrategia deliberada para socavar la autoridad del papa Francisco desde dentro. Estas revelaciones ofrecen una cruda visión de cómo las maniobras políticas de alto nivel buscaron desestabilizar a una de las instituciones religiosas más influyentes del mundo.

Registros recién revelados del Departamento de Justicia de Estados Unidos revelan una colaboración entre Steve Bannon y el difunto financista Jeffrey Epstein para debilitar la influencia del papa Francisco. La correspondencia ilustra la creencia compartida entre los allegados de Epstein de que el Vaticano funcionaba como una palanca vital para el control político global.

Apuntando al altar

La correspondencia de junio de 2019 indica que Bannon consideraba a Epstein un financista clave para un proyecto cinematográfico que finalmente no se materializó. Este documental pretendía adaptar la investigación de Frédéric Martel de 2019, "En el armario del Vaticano", que exploraba el funcionamiento interno de la Santa Sede.

Hard to read today’s Gospel from Mark on beheading of John the Baptist and not think of yesterday’s revelations: Steve Bannon promising Epstein in 2018 that he “will take down Francis”. Power and ambition hate goodness and seek to destroy it. pic.twitter.com/AggkgO3e6m — Austen Ivereigh (@austeni) February 6, 2026

Bannon afirma que la película "derribará a Francisco" antes de añadir: "Los Clinton, Xi, Francisco, la UE... ¡vamos, hermano!". El libro en el que se basó la película expone un mundo de secretismo y una aparente falta de sinceridad respecto a la homosexualidad en la Iglesia. Desencadenó una enorme ola de rechazo conservador cuando salió a la venta, principalmente por afirmar que el 80% del personal clerical del Vaticano es gay.

Las ambiciones cinematográficas de Bannon

Durante una serie de conversaciones con Religion News Service, Martel recordó que Bannon dijo que le encantaba la obra. Su primera reunión tuvo lugar en un ático del Hôtel Bristol de París, donde Bannon propuso adaptar la investigación al cine. Martel señaló que Bannon se mostró muy entusiasmado y expresó explícitamente su deseo de producir una película basada en el libro.

Martel explicó que no aceptó la propuesta de Bannon ni recibió dinero de él, señalando que los derechos del libro pertenecían a su editorial en Francia. Además, el autor afirmó que nunca había tenido comunicación con Epstein.

La partida de un cardenal

La fascinación de Bannon por la investigación de Martel finalmente llevó al cardenal estadounidense Raymond Burke a distanciarse del Instituto Dignitatis Humanae. Burke sentía que el grupo católico conservador se había vinculado demasiado a la influencia personal de Bannon. En una carta enviada el 25 de junio de 2019, el cardenal dejó clara su postura: "No estoy de acuerdo en absoluto con que el libro se convierta en una película".

Steve Bannon — who conspired with Jeffrey Epstein to “take down” Pope Francis — warned that the election of the man who would become Pope Leo XIV would be his worst nightmare.



Bannon lost. The world won. pic.twitter.com/0ASGMRUVhL — Christopher Hale (@ChristopherHale) February 7, 2026

Los mensajes entre ambos coincidieron con un auge en los esfuerzos conservadores organizados para desafiar la autoridad del Papa. En aquel entonces, Francisco suavizaba activamente el enfoque de la Iglesia hacia los católicos LGBTQ y las parejas que se habían vuelto a casar, al tiempo que utilizaba con frecuencia sus escritos para defender causas ambientales y los derechos de los refugiados. Para la red de Epstein, estos cambios transformaron el Vaticano en un importante campo de batalla ideológico.

La respuesta tradicionalista

Francisco alejó a la institución del enfoque estricto y dogmático de los papas anteriores, priorizando un ambiente más acogedor. Esta evolución se consolidó durante el Sínodo sobre la Familia de 2014-2015 en Roma, que concluyó con un mensaje formal que abogaba por una "Iglesia de la misericordia". Sin embargo, este cambio impulsó a un grupo de cardenales tradicionalistas, entre ellos Burke, a cuestionar formalmente la orientación del Papa mediante una serie de preguntas teológicas conocidas como dubia.

La rebelión interna alcanzó su punto álgido cuando el arzobispo Carlo Maria Viganò, ex enviado del Papa a Estados Unidos, publicó una mordaz carta abierta. En ella, alegaba que Francisco había ignorado la mala conducta del excardenal Theodore McCarrick. Al comentar la situación, el biógrafo Austen Ivereigh señaló que los documentos de Epstein añaden un nuevo matiz a una narrativa conocida: "Existe una clara campaña concertada entre varias figuras e instituciones tradicionalistas para derrocar a Francisco en nombre de una especie de "purificación", que culmina en la carta de Viganò".

Desprecio compartido por la diplomacia del Vaticano

Los intercambios de correos electrónicos entre Bannon y Epstein de 2018 revelan una frustración mutua con la postura activa del Vaticano contra el populismo, el racismo y la xenofobia. Ambos hombres también expresaron una profunda desaprobación de las iniciativas diplomáticas de la Santa Sede hacia China , considerando las prioridades internacionales de la Iglesia como un desafío directo a sus propios intereses políticos.

Los archivos publicados muestran que Epstein rara vez hablaba de la Santa Sede o de Francisco con respeto. Cuando el Papa se alojó cerca de su mansión neoyorquina durante una visita en 2015, el financiero aprovechó la oportunidad para burlarse del líder religioso en un mensaje a su hermano, Mark. "Pensé en invitarlo a un masaje", escribió, antes de continuar el correo electrónico con una serie de comentarios ofensivos y vulgares.

Epstein parecía ser un agudo observador de la estructura económica de la Santa Sede, en concreto del Banco Vaticano. Conocía a fondo los detalles de "¿Quién mató al banquero de Dios?", una profunda investigación de Edward Jay Epstein sobre la historia financiera de la Iglesia. Esta obra se centra principalmente en el infame colapso del Banco Ambrosiano y la posterior muerte de Roberto Calvi, cuyo cuerpo fue encontrado colgado de una soga bajo el Puente de Blackfriars de Londres.

Un campo de pruebas para nuevas monedas

Durante un debate sobre la tecnología blockchain en agosto de 2014, Vincenzo Iozzo, experto italiano en ciberseguridad, sugirió a Epstein que "el Vaticano y Mónaco" representaban territorios soberanos ideales para tales experimentos. Iozzo destacó la ambición del plan en su mensaje, señalando la afinidad de Epstein con las disrupciones significativas.

"Dijiste que te gustan los grandes hacks: vender a empresas y/o grandes países occidentales una moneda que en realidad no existe es probablemente el mejor hack del mundo", escribió Iozzo.

En aquel entonces, Francisco estaba profundamente involucrado en la misión de reformar los sistemas financieros de la Santa Sede, notoriamente herméticos y complejos. Para liderar esta transformación, creó la Secretaría de Economía y nombró al cardenal George Pell al frente del nuevo departamento. En un nuevo paso hacia la rendición de cuentas, el Papa ordenó el cierre de miles de cuentas bancarias sospechosas pertenecientes a personas que no residían en la Ciudad del Vaticano.

Inmunidad diplomática y sombras digitales

Entre los registros se encuentra un informe del FBI que afirma que el cibercriminal italiano conocido como el "Hacker de Epstein" podría haber poseído documentos de ciudadanía de la Santa Sede. Esta afirmación, proporcionada por una fuente confidencial, apunta a un vínculo potencialmente profundo e inusual entre el círculo técnico interno de Epstein y el estado soberano más pequeño del mundo.