Eddie Bauer, la marca de ropa para actividades al aire libre, sinónimo de chaquetas resistentes y equipo ideal para la aventura, se ha declarado recientemente en bancarrota bajo el Capítulo 11 en Estados Unidos y Canadá. Esto supone un cambio radical para una empresa que ha equipado a exploradores y consumidores durante más de un siglo. La solicitud del operador minorista muestra los profundos desafíos que enfrentan las marcas tradicionales de moda y estilo de vida con tiendas físicas a medida que evolucionan las preferencias de los consumidores.

Hoy en día, comprender lo que Eddie Bauer representó alguna vez y por qué su presencia minorista está flaqueando arroja luz sobre las conexiones más amplias entre la identidad de marca tradicional, la innovación de productos y las formas cambiantes en que compramos.

El hombre detrás de la marca

Además de ser el nombre de la marca, Eddie Bauer (1899-1986) fue un visionario amante de la naturaleza cuyas innovaciones prácticas cambiaron la forma en que la gente se vestía para la aventura. Nacido en Seattle, Washington, Bauer abrió su primera tienda, Bauer's Sports Shop, en 1920, dirigida a cazadores, pescadores y exploradores.

Su pasión por el diseño funcional dio origen a una de sus creaciones más famosas. La chaqueta acolchada de plumón de 1936 de la marca se convirtió en la primera chaqueta de plumón patentada comercialmente en Estados Unidos.

El enfoque de Bauer combinaba durabilidad, comodidad y un estilo sobrio, una filosofía que caló hondo más allá de los entusiastas de las actividades al aire libre. Su equipo acompañaba a montañeros, pescadores y otros aventureros, e incluso se incorporó a los armarios cotidianos como ropa informal de alto rendimiento. En 1963, el montañero James Whittaker alcanzó la cima del Everest con una parka de Eddie Bauer, lo que demostraba su alto rendimiento.

A lo largo de su vida, Bauer priorizó la practicidad sobre las tendencias de moda. Aun así, sus creaciones siguen vigentes hoy en día, impactando tendencias como el gorpcore, la ropa urbana y el estilo chic y utilitario. Su dedicación a la producción de ropa práctica y de alta calidad fue la base de la empresa que lleva su nombre, y se ha mantenido sólida incluso después de su fallecimiento.

Los altibajos del éxito

En su apogeo a principios de la década del 2000, Eddie Bauer operaba casi 600 tiendas y era común verlo en centros comerciales de Norteamérica. Los clientes que buscaban ropa duradera, cómoda y con una estética discreta se sentían atraídos por sus diseños funcionales.

Sin embargo, el mercado evolucionó y la competencia se intensificó con marcas dirigidas a consumidores más jóvenes. El estilo de Eddie Bauer se percibía cada vez más anticuado o anticuado en comparación con marcas de ropa deportiva más elegantes como Fjällräven y Arc'teryx.

La caída de las ventas afecta a una marca histórica

El 9 de febrero, Eddie Bauer LLC, entidad que opera alrededor de 180 tiendas minoristas y outlets en Estados Unidos y Canadá, se declaró en bancarrota (capítulo 11) en Nueva Jersey. La empresa ha iniciado las ventas de liquidación y busca un posible comprador para mantener el negocio a flote.

Este es el tercer caso de quiebra de la marca en poco más de 20 años. Se produce en un momento de caída de ventas, aumento de costos y cambios en los hábitos de compra, especialmente el alejamiento de las compras tradicionales en centros comerciales y el auge de las compras en línea.

La mayoría de las tiendas de EE. UU. y Canadá permanecerán abiertas durante el proceso judicial. Si no se encuentra un comprador, podría producirse un cierre total de las operaciones. Las operaciones de las tiendas internacionales, el comercio electrónico y los negocios mayoristas no se verán afectadas y continuarán con normalidad.

¿Pueden las marcas clásicas sobrevivir hoy en día?

Para los consumidores, la quiebra de Eddie Bauer pone de relieve la tensión entre el valor de una marca tradicional y las expectativas del mercado contemporáneo. Las prendas tradicionales de la marca, en particular las chaquetas acolchadas y las capas de alto rendimiento, contribuyeron a dar forma a los armarios inspirados en las actividades al aire libre mucho antes de que estos estilos se popularizaran. Sin embargo, mantener su relevancia en un mercado saturado exige una evolución constante del diseño, marketing dirigido y una interacción digital, áreas en las que los minoristas tradicionales a menudo han tenido dificultades.

A medida que Eddie Bauer se orienta hacia una estrategia digital y mayorista, su historia sirve como ejemplo de cómo las marcas tradicionales deben adaptarse o corren el riesgo de quedarse atrás. Para quienes crecieron con la ropa de la marca, el impacto duradero aún se puede apreciar en cómo los estilos aventureros se han incorporado al vestuario diario.