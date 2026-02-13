La tercera temporada de XO, Kitty en Netflix ya tiene fecha de estreno. Descubre lo que viene a continuación, el reparto, los spoilers, el tráiler y todo lo que necesitas saber sobre este exitoso drama adolescente. La serie regresará el jueves 2 de abril de 2026, con los ocho episodios disponibles simultáneamente en la plataforma.

Según informó Zoom TV Digital, el anuncio pone fin a las especulaciones sobre un posible lanzamiento en marzo y confirma que el último año de Kitty Song Covey en KISS (la Escuela Independiente Coreana de Seúl) ocupará un lugar central en la nueva temporada.

Cada episodio tendrá una duración aproximada de 30 minutos, manteniendo el formato establecido de la serie. La tercera temporada llega más de un año después del estreno de la segunda, en enero de 2025, que concluyó con tensión romántica sin resolver y grandes interrogantes sobre el futuro de Kitty.

XO, Kitty: Fecha de lanzamiento y títulos de los episodios de la temporada 3

La fecha de lanzamiento de la temporada 3 de XO, Kitty está establecida oficialmente para el 2 de abril de 2026. Al igual que en entregas anteriores, todos los episodios estarán disponibles para transmitir el mismo día.

El spin-off sigue formando parte del universo creado por la autora Jenny Han. Se deriva de la trilogía cinematográfica "A todos los chicos": "A todos los chicos de los que me enamoré", "A todos los chicos: Posdata: Todavía te quiero" y "A todos los chicos: Para siempre", que presentó a Kitty como la hermana menor, audaz y curiosa, de Lara Jean.

Según The Economic Times , ya se han confirmado los títulos de varios episodios de la tercera temporada, incluyendo "Antes del Amanecer", "Euniq", "Ride or Die", "Seoul Sisters" y "Barcos en la Noche". Si bien Netflix no ha revelado las sinopsis completas de cada episodio, los títulos sugieren temas de amistad, incertidumbre romántica, hermandad y momentos de inflexión emocional.

La próxima temporada también incluirá el primer episodio de verano del programa, mientras los personajes se acercan a la graduación y al final de sus vidas escolares.

Spoilers de la trama: último año y 'revelaciones inesperadas'

La trama de la tercera temporada de XO, Kitty se centra en el último año de Kitty en KISS. Según la sinopsis oficial, su objetivo es crear recuerdos imborrables con sus amigos, fortalecer su vínculo con sus familiares coreanos y definir su relación con Min Ho.

Sin embargo, la sinopsis advierte sobre revelaciones inesperadas que perturbarán sus planes cuidadosamente trazados. A medida que las amistades evolucionan y las dinámicas románticas cambian, Kitty debe afrontar decisiones difíciles sobre quién es y qué desea realmente antes de graduarse.

La segunda temporada terminó con complicaciones emocionales. Los sentimientos de Kitty por Yuri generaron tensión, mientras que su relación a distancia con Dae se tambaleaba. Justo cuando se disponía a confesar sus emociones, Juliana intervino. Al mismo tiempo, su creciente vínculo con Min Ho dejó a los espectadores preguntándose si una historia de amigos que se convierten en amantes podría desarrollarse.

Se espera que la temporada 3 explore si Kitty y Min Ho llevan su conexión más allá, o si los sentimientos persistentes y las nuevas revelaciones complican las cosas una vez más.

Actualizaciones del reparto, equipo creativo y tráiler

El elenco de la tercera temporada de XO, Kitty incluye el regreso de Anna Cathcart como Kitty Song Covey. Sang Heon Lee retoma su papel como Min Ho Moon, junto a Minyeong Choi como Dae, Gia Kim como Yuri, Anthony Keyvan como Q y Regan Aliyah como Juliana.

Peter Thurnwald (Alex), Joshua Lee (Jin), Sasha Bhasin (Praveena), Michael K. Lee (Professor Lee), Philippe Lee (Mr Moon), Han Bi Ryu (Eunice) y Sunny Oh (Mihee) también regresan. Hojo Shin, quien interpreta a Jiwon, ha sido ascendido a serie regular. Los miembros adicionales del reparto incluyen a Sule Thelwell como Marius, Soy Kim como Yisoo y Christine Heesun Hwang como Gigi.

Netflix ha publicado primeras imágenes que anticipan el drama del último año y la tensión romántica.

Con ocho episodios confirmados, XO, Kitty Temporada 3, fecha de lanzamiento, elenco, spoilers, tráiler y lo que necesitas saber, señalan que el último año de Kitty en KISS estará lleno de amor, cambios y decisiones definitorias sobre su futuro.