Dos líneas de texto. Eso fue todo. Un cineasta irlandés escribió una breve instrucción en una nueva herramienta de video con inteligencia artificial el 11 de febrero y apareció Tom Cruise y Brad Pitt lanzándose puñetazos en una azotea, escena a escena, lo suficientemente convincente como para engañar a medio internet.

El clip, generado por Seedance 2.0 de ByteDance, alcanzó 1,3 millones de visualizaciones en X en tan solo 48 horas. Parecía una escena extraída de una película de acción de gran presupuesto: coreografía impecable, iluminación realista y expresiones faciales que se mantuvieron intactas incluso tras un segundo visionado.

Ninguno de los dos actores participó. Ninguno dio su consentimiento. Es de suponer que ninguno estaba entusiasmado.

La AMP salió con todo

En cuestión de horas, la Asociación Cinematográfica (MPA), que representa a grandes figuras como Disney, Warner Bros. Discovery, Netflix y Sony Pictures, se pronunció. Deadline informó que Charles Rivkin, presidente de la MPA, lo calificó de flagrante violación de derechos de autor.

"ByteDance está ignorando una ley de derechos de autor bien establecida que protege los derechos de los creadores y sustenta millones de empleos estadounidenses", dijo.

La preocupación no es solo legal, sino existencial. Seedance 2.0 puede extraer semejanzas, coreografías e incluso expresiones distintivas de películas existentes y convertirlas en nuevos vídeos en cuestión de minutos. Para los estudios, esto es profundamente inquietante.

Y sí, eso significa que la próxima pelea viral podría ser protagonizada por Jennifer Lawrence o Denzel Washington. Sin que ellos siquiera hayan pisado un set.

Los creativos reaccionan, y no de forma agradable

Los expertos de Hollywood están inquietos. Rhett Reese, guionista de Deadpool , Wolverine y Zombieland , habló en X sobre la calidad del clip. Lo calificó de desconcertante, señalando que una persona con una computadora portátil podría producir imágenes casi indistinguibles de una producción de gran presupuesto de un estudio.

A post to clarify: I am not at all excited about AI encroaching into creative endeavors. To the contrary, I’m terrified. So many people I love are facing the loss of careers they love. I myself am at risk. When I wrote ‘It’s over,’ I didn’t mean it to sound cavalier or… — Rhett Reese (@RhettReese) February 12, 2026

"Muchas personas a las que quiero se enfrentan a la pérdida de sus carreras profesionales. Yo mismo estoy en riesgo", afirmó.

El cineasta irlandés que publicó el vídeo original intervino con humor negro: "¿Deberían matarlo por escribir dos líneas y pulsar un botón?". Era una broma, pero subrayó la rapidez con la que ha cambiado el debate sobre la IA y la autoría.

Mientras tanto, algunos fans están extrañamente ansiosos. Un usuario de X escribió: "Si no puedo confiar en Brad Pitt lanzando un puñetazo, no puedo confiar en nada". No es una hipérbole. La confusión entre imágenes reales y artificiales está conmocionando al público de una forma que pocos esperaban.

Lo que Seedance 2.0 significa para la industria

Seedance 2.0 se encuentra en una extraña intersección. Por un lado, los creadores independientes ahora tienen herramientas cinematográficas a su alcance. Pueden probar ideas, experimentar con escenas y con narrativas visuales que antes habrían costado millones.

Por otro lado, los estudios se enfrentan a un escenario de pesadilla: su propiedad intelectual. El aspecto de los actores, las secuencias de acción y los momentos icónicos pueden ser replicados, distorsionados o monetizados. Lo peor es que cualquiera con una computadora puede hacerlo. La idea misma de autoría está siendo puesta a prueba.

Y sí, plantea preguntas que van más allá del dinero. ¿Qué significa para la confianza? ¿Para el público? ¿Para la cultura cinematográfica misma?

La MPA ahora está presionando públicamente a ByteDance para que considere licencias, salvaguardas u otras medidas. Pero por ahora, Seedance 2.0 está ahí. Clip a clip, está reescribiendo las reglas, esté Hollywood preparado o no.

¿Y los fans? Bueno, siguen haciendo clic, fascinados, emocionados y un poco aterrorizados. Porque la pelea en la azotea podría no ser real. ¿Pero el futuro que insinúa? Es muy, muy real, especialmente para la industria creativa.

El cineasta que lo empezó todo

Ruairi Robinson, el director irlandés de cine y publicidad que generó el clip original, parecía estar atrapado entre el orgullo y la comedia negra. "Este era un mensaje de dos líneas en la segunda temporada", escribió en X. "Si Hollywood está acabado, los chicos tienen razón, quizá Hollywood también lo esté, no lo sé".

Cuando llegó la reacción negativa —y llegó rápido— Robinson respondió con una pregunta que probablemente fue más dura de lo que pretendía: "¿Deberían matarme por escribir dos líneas y presionar un botón?"

Era retórico. Pero el punto subyacente era real. La barrera entre imaginar una escena y producirla con una calidad casi cinematográfica se había derrumbado de la noche a la mañana, prácticamente desapareciendo.

No todos en la industria compartían el pánico. Heather Anne Campbell, escritora de Rick & Morty , señaló en Bluesky que quienes tenían acceso a un poder creativo ilimitado se dedicaban principalmente a crear fanfiction. "Casi como si las ideas originales fueran la parte más difícil", escribió.

Tiene razón. Pero intenta decirle eso a un actor que acaba de ver a un desconocido falsificar su cara en una escena de pelea sin preguntar.

Lo que ByteDance ha dicho (y lo que no ha dicho)

ByteDance promocionó Seedance 2.0 como un "salto sustancial en la calidad de la generación" y afirmó que la herramienta podía "lograr efectos audiovisuales extremadamente realistas". La publicación del blog de la compañía afirmaba haber trabajado con "expertos de la industria del cine y la televisión" para probar el modelo antes de su lanzamiento.

TikTok, propiedad de ByteDance, informó a la prensa que había suspendido la posibilidad de que los usuarios subieran imágenes de personas reales a la herramienta y que estaba implementando mecanismos de monitoreo. ByteDance no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios de Variety ni de otros medios.

La MPA se enfrentó a una situación similar cuando OpenAI lanzó Sora 2 el otoño pasado. En esa ocasión, OpenAI respondió añadiendo medidas de seguridad. No está claro si ByteDance seguirá el ejemplo, y las declaraciones públicas de la MPA sugieren que no es optimista.

Mientras tanto, se informa que el programa de socios creativos de Seedance se inaugurará esta semana. Los analistas de la industria esperan que una nueva oleada de vídeos inunde las redes sociales en los próximos días.

El actor de artes marciales Scott Adkins, quien apareció en John Wick: Capítulo 4 , descubrió que su propia imagen había sido usada en un video de Seedance sin su conocimiento. "No recuerdo haber grabado esto", escribió en X el 8 de febrero. "Se me debe haber olvidado".

Estaba bromeando. El problema no es...