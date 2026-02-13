Lo primero que se oye no es una broma, ni siquiera un puñetazo. Es Nicolas Cage, con la voz baja y deshilachada, murmurando una frase que suena como si alguien hubiera dado un mazazo a uno de los lemas más sagrados de la cultura pop.

"Sin poder no hay responsabilidad".

Para cualquiera que haya crecido con la brújula moral de Peter Parker dando vueltas en la cabeza, es una sacudida deliberada. Y ese, claramente, es el punto.

Amazon finalmente ha lanzado el primer avance de Spider-Noir, su versión en acción real del Spider-Man del universo alternativo de Marvel, y no pierde tiempo en anunciar que no se trata del brillante y culpable adolescente de Queens. Se trata de un detective privado fracasado en una Nueva York lluviosa de los años 30, sin el menor interés en ser tu vecino amigable.

El tráiler de Spider-Noir reinterpreta la famosa frase de Spider-Man

La serie, que se estrena el 27 de mayo, está basada en Spider-Man Noir , el sello de Marvel Comics que reimaginó al héroe como un justiciero con gabardina que acechaba callejones de la época de la Depresión en lugar de rascacielos de Manhattan. En la versión televisiva, es Ben Reilly, no Peter Parker (un nombre que los lectores de cómics reconocerán por su larga y compleja historia de clones e identidades alternativas), pero la idea central es la misma: ¿qué pasaría si el mundo de Spider-Man fuera menos Homecoming y más El Halcón Maltés ?

Cage, quien prestó su voz al monocromático Spider-Man Noir en Spider-Man: Un Nuevo Universo , ahora luce el sombrero en acción real. El avance lo muestra como un investigador privado agotado, recorriendo penosamente una ciudad de letreros de neón y humo de cigarrillo, claramente atormentado por lo que salió mal cuando era el único superhéroe de la ciudad.

Ese eslogan invertido lo domina todo. La frase original —"Un gran poder conlleva una gran responsabilidad"— es el motor moral de Spider-Man; la razón por la que Peter Parker dedica su vida a hacer lo correcto, incluso si eso arruina su agenda social. "Sin poder no conlleva responsabilidad" suena como la versión amarga y madura de eso: un hombre lo suficientemente roto como para convencerse de que no le debe nada al mundo.

Ya sea que el guion realmente lo crea, o que lo esté preparando para un ajuste de cuentas con su propio autoengaño, al estilo del cine negro, es exactamente el tipo de tensión que el avance busca provocar. Es un gancho ingenioso: al reformular una frase que todos conocen, se le dice al público al instante que esta es una historia sobre lo que sucede cuando ese viejo idealismo se ha desvanecido.

La estética de la serie es igualmente sutil, en el buen sentido. Las imágenes oscilan entre un blanco y negro con sombras profundas y un color intenso y lluvioso, reconociendo desde el principio que se trata tanto de un pastiche como de una serie moderna de streaming con un presupuesto desorbitado.

El Spider-Noir de Nicolas Cage recibe un lavado de cara de prestigio

En teoría, Spider-Noir parece menos un spin-off desechable y más un intento de construir un drama de prestigio en torno a un esqueleto de superhéroe. A Cage se unen el ganador del Emmy, Lamorne Morris, como el periodista Robbie Robertson, ascendido aquí de corrector del Daily Bugle a personaje central; Li Jun Li como Cat Hardy, cantante de club nocturno y clásica femme fatale; y Karen Rodriguez como Janet, la sufrida ayudante de detective de Ben.

Es una configuración muy deliberada: el detective fracasado, el periodista astuto, la cantante de voz ronca con secretos, la mujer capaz atrapada en la ruina. Si a eso le sumamos la mitología de Spider-Man, tenemos una serie que claramente busca ubicarse entre Marvel y Boardwalk Empire .

El equipo creativo es igualmente preciso. Spider-Noir fue desarrollado por Phil Lord y Christopher Miller, además de la productora Amy Pascal, el trío ganador del Óscar detrás de Spider-Man: Un Nuevo Universo , posiblemente la producción más ingeniosa en la que Marvel ha plasmado su logo en la última década. El director ganador del Emmy, Harry Bradbeer, conocido por Fleabag y las películas de Enola Holmes , se ha encargado de la producción ejecutiva de los dos primeros episodios, lo que sugiere que el estudio se toma en serio el tono, más allá de las capas y los cameos.

Los showrunners Oren Uziel ( La Ciudad Perdida ) y Steve Lightfoot ( The Punisher de Marvel ) completan el equipo de expertos. Ese cóctel de ingenioso metahumor, violencia sensacionalista y un genuino trabajo de personajes es, al menos en teoría, justo lo que un concepto como Spider-Noir necesita.

Amazon, por su parte, apuesta por la estilización. La serie estará disponible tanto en auténtico blanco y negro como a todo color, permitiendo a los espectadores elegir si prefieren la estética noir o algo más cercano a una serie de superhéroes convencional. Se estrenará en el canal lineal MGM+ en EE. UU. el 27 de mayo, antes de su lanzamiento global en Prime Video al día siguiente en más de 240 territorios.

Es una buena sinergia para una plataforma que ya ha convertido a The Boys e Invincible en gigantes antihéroes. Un Spider-Man hastiado que parte de la premisa de que el poder y la responsabilidad son, en el mejor de los casos, extras opcionales, encaja a la perfección con ese estilo.

Lo que queda por ver es si Spider-Noir puede ser más que un ingenioso poema sinfónico. El peligro de cualquier proyecto de superhéroes de un universo alternativo es que se convierta en un ejercicio de vibras: un buen póster, un tráiler impactante, una historia superficial. Los ingredientes aquí sugieren algo con más peso: un héroe lidiando no solo con la culpa, sino también con la irrelevancia, una ciudad asfixiada por la corrupción y un género que siempre ha tratado sobre lo que sucede cuando las instituciones fallan y un hombre dañado intenta, y generalmente fracasa, llenar los vacíos.

También existe el peculiar placer, para los fans de toda la vida, de ver a Cage finalmente alcanzar su momento Spider-Man completo, décadas después de que el proyecto abandonado Superman Lives lo convirtiera en una especie de chiste de trivia. En Into the Spider-Verse, se robó escenas como el dibujo animado con gabardina que "bebe crema de huevo y lucha contra nazis". Aquí, los huevos probablemente estén aderezados con whisky y los nazis reemplazados por gánsteres y policías corruptos, pero la tristeza subyacente es la misma.

Spider-Man siempre ha sido el ícono más humano de Marvel: crónicamente arruinado, a menudo solo, y constantemente tomando decisiones equivocadas por las razones correctas. Spider-Noir se perfila para plantear una pregunta aún más desagradable, y por lo tanto más interesante: ¿qué pasaría si, después de cierto punto, simplemente dejaras de intentarlo?

Si la serie puede responder a eso sin caer en una postura de señor del borde, ese eslogan retorcido puede terminar ganándose su lugar junto al original, no como un reemplazo sino como una advertencia sobre lo que sucede cuando uno olvida por qué la "gran responsabilidad" importó en primer lugar.