Aunque en el mundo de habla hispana el día de la mala suerte es el martes 13. Gracias a las películas de la saga de 'Friday the 13th' o 'Viernes 13', también sabemos ese es día de mal aguero en el mundo anglo.

Considerando que hoy es viernes 13, decidimos pasearnos por esta saga icónica del cine, en la que Jason Voorhees se convirtió en uno de los villanos más aterradores del género de terror, para que la veas hoy, o durante el fin de semana.

Desde que salió la primera en 1980, un total de 11 películas de 'Friday, The 13th' han sido lanzadas intentando seguir una historia que se ha complicado con el tiempo. La principal razón han sido los esfuerzos para mantener la historia viva, después de finales que parecían concluyentes, incluso cuando Jason parecía haber muerto o también intentos de reinicios de la franquicia.

De cualquier manera, una de las preguntas más constantes que se hacen los aficionados al 'Carnicero' es la de explicar cuál es la forma y el orden ideal para ver la saga, independientemente de la fecha de lanzamiento.

En los primeros cuatro años se filmaron cuatro películas que estaban relacionadas entre sí, pero posteriormente, en un intento de replicar el éxito de las primeras entregas, se fue perdiendo el orden cronológico, como ha pasado con franquicias similares como 'Halloween' (1978) o 'The Texas Chain Saw Massacre' (1974).

¿Cuál es el orden de los eventos y de qué trata cada película?

Aunque el orden de lanzamiento de las películas puede ser confuso es ideal explorar la saga siguiendo la cronología general. Esto nos permite comprender mejor la evolución de Jason como asesino y la historia detrás de su máscara.

1. Friday the 13th (1980)

Representa la única película de toda la saga que irónicamente no cuenta con el asesino de la franquicia, Jason Voorhees. En su lugar, se encuentra su madre, Pamela Voorhees, que buscará venganza por la muerte de su hijo en el campamento de Crystal Lake.

A pesar que tuvo un éxito moderado en taquilla, el público solo vio una parte de lo que en el futuro se volvería uno de los grupos de películas más seguidas del cine de horror.

2. Friday the 13th Part II (1981)

En la segunda entrega oficial, Jason Voorhees hace su primera aparición como el asesino principal, al sobrevivir a la masacre de su madre y ahora buscar él la venganza, como en la primera, asesinando uno por uno a un grupo que estaba haciendo campamento en Crystal Lake, cerrado años atrás por las muertes.

La segunda edición se convirtió en un éxito absoluto, popularizando a la franquicia y obligando a Paramount Pictures a trabajar en una tercera entrega que tardó, pero al final llegó.

3. Friday the 13th Part III (1982)

Con una premisa idéntica a las tres anteriores, la particularidad de la tercera película es que Jason Voorhees obtiene su icónica máscara de hockey, mientras que en las dos primeras entregas aparecía cubierto de una especie de saco en su rostro.

Además, trajo como curiosidad que fue lanzada en una primitiva tecnología 3D, causando una experiencia distinta y más aterradora. Recibió críticas por el alto contenido gore que albergaba.

4. Friday the 13th: The Final Chapter (1984)

Fue promocionada en principio como el cierre a la historia, pero no fue así. Misma premisa y una historia muy parecida a sus antecesoras, lo que le trajo las primeras críticas negativas a pesar que continuó siendo un éxito rotundo, sobre todo porque muchos creían que verían la conclusión.

Esta viene siendo una de las cintas que no formarían parte del canon original, debido a que vendría el primer intento de seguir extendiendo la historia.

5. Friday the 13th: A New Beginning (1985)

Ignorando los eventos de 'El Capítulo Final', esta película presenta a un nuevo asesino que imita a Jason y busca acabar con nuevos visitantes al lago.

Se manejó en principio como un reboot pero la recepción no fue agradable por parte del público, lo que hizo también que pudiera descartarse de la trama original.

6. Friday the 13th Part VI: Jason Lives (1986)

La sexta parte muestra la "resurrección" de Jason para continuar con la matanza, luego que adolescentes encontraran su cuerpo y lo revivieran accidentalmente.

Al tratarse del regreso oficial del asesino, la taquilla la apoyó y se convirtió en un éxito.

7. Friday the 13th Part VII: The New Blood (1988)

La séptima cinta trae por primera vez variaciones en la historia principal, basándose en un grupo de adolescentes con problemas emocionales que acuden a un campamento. Sin embargo, una adolescente con poderes telequinéticos se atreve a enfrentar a Jason.

Fue criticada tanto por los efectos que se muestran en pantalla como por su trama, la cual carecía de ocurrencia y personalidad. Recaudó el presupuesto, pero dejó muy pocas ganancias a la casa productora.

8. Friday the 13th Part VIII: Jason Takes Manhattan (1989)

Para muchos la peor de toda la saga y fundamentada en parte a una historia que no tiene sentido alguno. Sin razón aparente, Jason Voorhees decide viajar en un barco a Nueva York y empezar a matar gente al azar, sin un propósito o motivación.

9. Jason Goes to Hell: The Final Friday (1993)

Vendida como —ahora sí— el final definitivo para concluir definitivamente y para siempre la historia de Jason, fue rechazada rotundamente por los fanáticos que ya estaban cansados de una historia repetitiva y cada vez con menos calidad y presupuesto.

10. Jason X (2001)

Ocho años más tarde regresó Jason Voorhees de la manera más rara posible: después de haber sido congelado criogénicamente y despertando en el año 2455, por lo que es la primera entrega que se desarrolla en un universo futurista.

Incluso, la matanza se produce en una nave espacial y el monstruo termina siendo mejorado genéticamente gracias a la tecnología, convirtiéndolo en un asesino más letal y resistente a ataques de las armas futuristas con las que se defienden los acosados.

Friday the 13th (2009): Primera edición que funge como un remake original, pero ante la poca recepción se ha descartado una continuidad a la historia.

Adicionalmente, como parte del crecimiento y la popularidad del género slasher, desarrollado entre los años 80 y 90, y que impulsó la creación de otros éxitos como 'A Nightmare On Elm Street' (1984) de la mano de Wes Craven y el villano Freddy Krueger, en 2003 se presentó uno de los crossovers más esperados de la historia: Freddy vs. Jason.

A pesar del hype que generó en su momento, se convirtió en un producto muy criticable, pero al final terminó siendo un regalo para todos los seguidores que soñaban con ver un duelo entre los homicidas.