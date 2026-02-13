El acogedor drama pueblerino de Netflix regresa oficialmente. Esta vez, se centra en cómo es realmente la vida matrimonial de Mel y Jack. La séptima temporada de Virgin River se estrena el jueves 12 de marzo de 2026. El tráiler recién publicado y las primeras imágenes anticipan planes de luna de miel, encrucijadas emocionales y conversaciones serias sobre formar una familia.

Netflix confirmó la actualización el 9 de febrero, y Entertainment Weekly publicó más detalles el 12 de febrero. Basada en las novelas superventas de Robyn Carr, la serie sigue a la enfermera y partera Mel Monroe (Alexandra Breckenridge) y al dueño de un bar, Jack Sheridan (Martin Henderson), mientras construyen una vida juntos en el norte de California.

Tras seis temporadas de obstáculos, desamor y reconciliación, la pareja finalmente se casó. Pero la séptima temporada deja claro que su historia evoluciona en lugar de concluir.

El showrunner Patrick Sean Smith previamente insinuó el viaje continuo de la pareja, diciéndole a Tudum: "Hay mucho más que contar aquí con estos personajes".

¿Planes de luna de miel y un bebé en el horizonte?

El tráiler oficial sitúa a Mel y Jack en el centro emocional de la nueva temporada. La paternidad, un sueño de larga data para la pareja, parece estar cada vez más cerca de hacerse realidad.

La temporada 7 explora los esfuerzos de los recién casados por convertirse en padres, incluyendo una posible historia de adopción con Marley (Rachel Drance). Breckenridge confirmó que el arco argumental continuará, declarando al medio: "La historia de Marley y el bebé no desaparece en la temporada 7. Tiene mucha protagonismo. No puedo decirte qué pasa con ella, pero sí puedo decirte que no desaparece. Sigue ahí, y es algo que Jack y yo tenemos que afrontar. Claro que saca a relucir cosas".

El tráiler también retoma un final de suspense recurrente de la sexta temporada que involucra a Jack. Breckenridge añadió: "Sé [qué lo deja sin aliento]. Pero no puedo decírtelo. Es algo demasiado grave. No podría".

Más allá de la historia del bebé, el tráiler termina con un momento romántico. Sentada en la cama, Mel hace girar un globo terráqueo y dice que su destino de luna de miel será donde toque su dedo. Justo cuando está a punto de asentarse, la pantalla se queda en negro, dejando a los espectadores con la duda.

Nuevas llegadas y tensiones persistentes en Virgin River

Aunque el matrimonio de Mel y Jack es el eje central de la temporada, la comunidad en general sigue siendo tan agitada como siempre.

El tráiler insinúa los esfuerzos de Doc por restaurar la confianza: "Algunos de ustedes habían perdido la fe en mí, pero ser su médico es algo personal para mí", dice en el avance.

Otras relaciones enfrentan sus propios puntos de inflexión. Brady contacta a Brie, Kaia reevalúa su relación con Preacher, y Lizzie y Denny lidian con la paternidad temprana.

La temporada 7 presenta varios personajes nuevos que podrían transformar la dinámica del pueblo. Sara Canning se une como Victoria, una expolicía que ahora trabaja para la junta médica estatal. Llega para revisar la práctica médica de Doc, pero también reencuentra con alguien de su pasado.

Cody Kearsley interpreta a Clay, un veterano del circuito de rodeo que busca a su hermana menor con la que creció en un hogar de acogida. Austin Nichols completa el elenco de recién llegados como una misteriosa figura del pasado de Mel.

Los miembros del elenco que regresan incluyen a Breckenridge, Henderson, Tim Matheson, Annette O'Toole, Colin Lawrence, Benjamin Hollingsworth, Zibby Allen, Sarah Dugdale, Marco Grazzini, Kai Bradbury y Kandyse McClure.

La temporada constará de 10 episodios de una hora de duración.

Cabe destacar que Virgin River ya ha sido renovada para una octava temporada, lo que la posiciona para convertirse en la serie con guión de mayor duración de Netflix .

Por ahora, sin embargo, la temporada 7 promete romance, incertidumbre y decisiones importantes. Puede que Mel y Jack hayan llegado al día de su boda, pero como deja claro el tráiler, el matrimonio es solo el principio.