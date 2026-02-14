Lee Joo-bin , la actriz que interpretó el papel principal en el drama de tvN "Spring Fever", que finalizó el 10 de febrero y recibió buenas críticas, ha compartido sus pensamientos.

Lee interpretó a Yoon Bom en la serie, una mujer que lidia con traumas del pasado y se fortalece a través del amor y la aceptación de sí misma. En el último episodio, Bom se paró frente a un espejo e hizo una firme promesa: "No te escondas, no evites, no huyas". Luego salió al mundo, lo que demostró cuánto había cambiado.

Sports Seoul afirma que el reencuentro de Bom y Jae-gyu tras un largo tiempo separados dejó una huella imborrable en el final. En una escena clave, Jae-gyu le propuso matrimonio y explicó el significado de sus "calentadores de brazo tatuados". Dijo: "Bom se quitó la piel que yo tampoco podía quitarme", mientras Bom lo aceptaba con una sonrisa radiante, completando lo que los espectadores describieron como una "narrativa de salvación mutua".

El público elogió a Lee por su acertado equilibrio entre romance y profundidad emocional. Durante el drama, Lee interpretó a Bom, transformándose de una "belleza fría" a una persona que experimenta la calidez de la vida. Su actuación hizo que el público se sintiera parte de la historia, especialmente cuando tuvo que usar sus expresiones faciales en lugar de su voz.

En el último episodio de la serie, el personaje demostró su fuerza. Bom decidió afrontar el problema directamente a pesar de los rumores y la presión mediática. El personaje escribió en el tablón de anuncios del instituto Shinsoo lo siguiente: "Ahora comprendo que la verdad debe protegerse no con tiempo, sino con valentía". Este fue un gran paso adelante para ella tras un pasado doloroso.

En otro momento importante, Bom habló con antiguos compañeros de clase que habían difundido rumores falsos. Les dijo: "Si han confirmado que no fue una aventura, sino acoso, por favor, difundan los rumores". Esto le dio una sensación de cierre y demostró cuánto había crecido y lo digna que era.

Naver comentó que la química de Lee con su coprotagonista Ahn Bo-hyun y la veterana actriz Na Young-hee hizo que el drama fuera aún más emotivo. Su capacidad para alternar entre la dulzura romántica y el drama humano conmovedor sin perder el ritmo no hizo más que afianzar su reputación como actriz versátil en el drama coreano.

Tras el último episodio, Lee habló sobre sus sentimientos a través de su agencia, KeyEast. En un comunicado publicado el día 11, dijo: "Interpretar a Bomi me hizo más fuerte, y la pasión y el amor volvieron a florecer en mi corazón cansado. Espero que este drama haya traído una breve sonrisa a quienes atraviesan un túnel oscuro, y espero que todos encuentren la felicidad esta próxima primavera".

La actuación de Lee Joo-bin como Yoon Bom en "Spring Fever" ha consolidado su estatus como una fuerte presencia en la industria, y los fanáticos esperan con ansias su próximo capítulo.